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Эксперт рассказал, как халвинг биткоина отразится на новосибирцах

Эксперт рассказал, как халвинг биткоина отразится на новосибирцах

19 апреля 2024, 10:30
Фото: 1MI
Обладателей криптовалюты взбудоражила новость об очередном понижении вознаграждения за добытые биткоины, о предстоящем халвинге рассказал эксперт в сфере криптобизнеса Юрий Дромашко.

В Новосибирске обладатели криптовалюты ожидают так называемого халвинга биткоина — этот термин обозначает запланированное понижение в два раза вознаграждения людям, занимающимся майнингом. Такое событие происходит автоматически примерно раз в четыре года, после каждых 210 тысяч полученных майнерами блоков биткоинов.

Это будет уже четвертый халвинг за время существования биткоина: если в 2009 году охотники за криптовалютой зарабатывали 50 биткоинов за блок, то через три года они стали получать уже 25 биткоинов, а в в 2020 году — уже 6,25 биткоина. Сейчас уже известно, что после нового халвинга, который ожидается в ночь с 19 на 20 апреля.

По мнению эксперта в сфере криптобизнеса Юрия Дромашко, пугаться этого не стоит.

«Это как раз то явление, благодаря чему биткоин в дальнейшем и движется вверх, занимающиеся финансами люди меня поймут. Сейчас открою один секрет: в течение года-полутора мы станем свидетелями невиданной прежде высокой стоимости этой криптовалюты», — полагает Дромашко.

В тоже время эксперт согласен, что халвинг, по большому счету, неприятен среднестатистическому майнеру.

«Если он сегодня получал один биткоин, то завтра он будет получать уже полбиткоина. Это большой стресс, так как многие майнеры не смогут даже оправдывать потребленное фермой электричество. Кому-то придется прекратить майнинг на время, а кому-то и навсегда. Но это логично, ведь эмиссия биткоина всегда уменьшается, количество данной криптовалюты ограничено, но именно это, повторю, и позволяет ему расти», — рассказал специалист.

В качестве примера Юрий Дромашко привел ограниченные в природе ресурсы — алмазы, золото или нефть. А вот бумажных денег можно напечатать сколько угодно. Сейчас в мире добыто всего 19 миллионов биткоинов, примерно четверть из которых утеряна. В 2140 году будет добыт последний биткоин, и их будет всего 21 миллион.

Что же касается извечного вопроса «продавать или покупать», то Дромашко высказался однозначно: «Конечно, покупать. Через некоторое время мы увидим самую большую стоимость биткоина. И учитывайте, что после халвинга курс биткоина может опустится. В ближайшее время я не вижу тут каких-либо рисков, поэтому в биткоин можно смело инвестировать любые средства».

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#Юрий Фомиченко#Экономика#Новосибирск#Биткоин#Майнинг#Финансы#Криптовалюта
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