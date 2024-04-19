Эксперт рассказал, как халвинг биткоина отразится на новосибирцах

Это будет уже четвертый халвинг за время существования биткоина: если в 2009 году охотники за криптовалютой зарабатывали 50 биткоинов за блок, то через три года они стали получать уже 25 биткоинов, а в в 2020 году — уже 6,25 биткоина. Сейчас уже известно, что после нового халвинга, который ожидается в ночь с 19 на 20 апреля.