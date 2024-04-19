atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 02:37

Published Сегодня, 02:37

Modified Сегодня, 02:39

Updated Сегодня, 02:39

Котенок спасен

Котенок провалился в дырку пола — из западни его доставали спасатели

19 апреля 2024, 02:37
Фото: МАСС
Котенок спасен

Провалившегося под пол котенка спасли в Новосибирске

Маленький котенок провалился в дырку пола и не смог выбраться самостоятельно. Стала известна история его спасения.

Как рассказали спасатели МАСС, все случилось 18 апреля в 20 часов. На улице Надсона в дырку пола дома провалился котенок. Тогда на место для помощи вызвали специалистов.

Чтобы его спасти, нужно было увеличить отверстие специальным сверлом. Доступ к животному был обеспечен. Его извлекли из западни.

Котенка передали хозяйки живым и здоровым. Вот только он не на шутку испугался. Спасательную операцию завершили ровно через час. Владелица животного поблагодарила спасателей за помощь.

Собака кинулась на 5-летнюю девочку, выбежав из квартиры — хозяйку наказали
Узнать подробнее
Читайте также:
В Новосибирске запустили опрос о возможности убийства бездомных собакНазваны опасности на улице для собак веснойСобака набросилась на 9-летнюю девочку. Хозяина животного оштрафовали
#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Животные#Спасатели#Кот#Спасатели МАСС
Подпишитесь
В Новосибирске депутаты горсовета назвали имя нового мэра
16 апреля, 05:39
В Новосибирске министра ЖКХ Архипова оставили в СИЗО
17 апреля, 06:55
Канал нелегальной миграции перекрыли в Новосибирске — видео задержания
17 апреля, 05:34
Новосибирский зоопарк устроит большой праздник в честь международного дня манула
17 апреля, 06:16
15 новосибирцев отравились роллами в доставке. Ее закрыли на три месяца
17 апреля, 04:07
Сибирская язва не угрожает Новосибирску из-за паводка
17 апреля, 04:55
"