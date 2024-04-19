Котенок провалился в дырку пола — из западни его доставали спасатели

Posted Сегодня, 02:37
Published Сегодня, 02:37
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Updated Сегодня, 02:39
Как рассказали спасатели МАСС, все случилось 18 апреля в 20 часов. На улице Надсона в дырку пола дома провалился котенок. Тогда на место для помощи вызвали специалистов.
Чтобы его спасти, нужно было увеличить отверстие специальным сверлом. Доступ к животному был обеспечен. Его извлекли из западни.
Котенка передали хозяйки живым и здоровым. Вот только он не на шутку испугался. Спасательную операцию завершили ровно через час. Владелица животного поблагодарила спасателей за помощь.