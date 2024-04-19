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Меру пресечения обвиняемым мошенничестве со стройкой в в Тогучине сохранили

Меру пресечения обвиняемым мошенничестве со стройкой в в Тогучине сохранили

19 апреля 2024, 09:48
Фото: Управление Судебного департамента Новосибирской области
Глава отдела объектов образования областного управления капитального строительства Михаил Полубатонов останется в СИЗО, а руководитель подрядной организации Наталья Фазылева — под домашним арестом, рассказали в управлении Судебного департамента региона.

Центральный суд Новосибирска не стал изменять выбранную ранее меру пресечения главе отдела объектов образования регионального управления капстроительства Михаилу Полубатонову и руководителю компании-подрядчика Наталье Фазылевой.

В Судебном департаменте уточнили, что адвокат Полубатонова подал апелляцию о смягчении решения суда, а представители прокуратуры попросила об отправке Фазылевой на время следствия в изолятор временного содержания.

В ведомстве также рассказали, что третий фигурант дела о мошенничестве при строительстве детского сада в Тогучине, подрядчик Владимир Дятлов, решение суда о мере пресечения обжаловать не пытался.

Как следует из материалов дела, несколько лет назад ведающая капитальным строительством в Новосибирской области организация заключила государственные контракты с компаниями, которые возглавляют Дятлов и Фазылева на предмет участия в возведении нового дошкольного учреждения в крупном районном центре.

Сумма договоров оценивалась более чем в 50 миллионов рублей. Фигуранты дела договорились не выполнять полностью подразумеваемые контрактом работы, но при этом подписать документы об их выполнении и получить деньги, выделенные из бюджета региона.

Детский сад должен был распахнуть двери для дошкольников еще в 2021 году, однако сроки открытия были сорваны.

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