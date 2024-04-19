Меру пресечения обвиняемым мошенничестве со стройкой в в Тогучине сохранили

Как следует из материалов дела, несколько лет назад ведающая капитальным строительством в Новосибирской области организация заключила государственные контракты с компаниями, которые возглавляют Дятлов и Фазылева на предмет участия в возведении нового дошкольного учреждения в крупном районном центре.