Меру пресечения обвиняемым мошенничестве со стройкой в в Тогучине сохранили

Posted Сегодня, 09:48
Published Сегодня, 09:48
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Центральный суд Новосибирска не стал изменять выбранную ранее меру пресечения главе отдела объектов образования регионального управления капстроительства Михаилу Полубатонову и руководителю компании-подрядчика Наталье Фазылевой.
В Судебном департаменте уточнили, что адвокат Полубатонова подал апелляцию о смягчении решения суда, а представители прокуратуры попросила об отправке Фазылевой на время следствия в изолятор временного содержания.
В ведомстве также рассказали, что третий фигурант дела о мошенничестве при строительстве детского сада в Тогучине, подрядчик Владимир Дятлов, решение суда о мере пресечения обжаловать не пытался.
Как следует из материалов дела, несколько лет назад ведающая капитальным строительством в Новосибирской области организация заключила государственные контракты с компаниями, которые возглавляют Дятлов и Фазылева на предмет участия в возведении нового дошкольного учреждения в крупном районном центре.
Сумма договоров оценивалась более чем в 50 миллионов рублей. Фигуранты дела договорились не выполнять полностью подразумеваемые контрактом работы, но при этом подписать документы об их выполнении и получить деньги, выделенные из бюджета региона.
Детский сад должен был распахнуть двери для дошкольников еще в 2021 году, однако сроки открытия были сорваны.