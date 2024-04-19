Места для шашлыков в Новосибирске: где можно пожарить мясо на майские в 2024 году

Если все же предпочитаете природу, стоит искать оборудованные площадки с непереносными мангалами, наличием огнетушителей и ящиком с песком. Обычно такие места можно найти на базах отдыха и пикниковых зонах с гриль-домиками, где источник огня находится внутри помещения, а не снаружи.