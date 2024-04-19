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Где пожарить шашлык

Места для шашлыков в Новосибирске: где можно пожарить мясо на майские в 2024 году

19 апреля 2024, 05:31
Фото: 1MI
Где пожарить шашлык

Стало известно, где новосибирцам можно пожарить шашлыки

В Новосибирске уже становится теплее, и скоро наступят майские праздники. Сибиряки ждут возможности приготовить вкусные шашлыки и провести время на природе. Разбираемся, где разрешено и запрещено жарить мясо в 2024 году.

Почему нельзя жарить шашлыки в Новосибирской области — где запрещено

В Новосибирской области до 13 мая действует особый противопожарный режим (из-за недостатка осадков, теплой погоды и высоких рисков пожаров). Согласно постановлению губернатора, новосибирцам запрещено посещать леса для отдыха, разводить костры, сжигать траву и мусор в городах, пригородах и селах.

Также запрещено готовить пищу на открытом огне, используя угли и мангалы, во дворах домов и на территории СНТ. Поэтому планы жарить шашлыки в гараже или беседке на даче придется отложить.

За нарушение правил безопасности во время противопожарного режима предусмотрены штрафы: от 40 до 50 тыс. рублей для граждан, от 60 до 90 тыс. рублей для должностных лиц и от 600 тыс. до 1 млн рублей для юридических лиц.

Не везде можно жарить шашлыкНе везде можно жарить шашлык
Не везде можно жарить шашлык
Фото: 1MI

Где можно жарить шашлык в Новосибирской области

Теперь перейдем к тому, где все-таки можно пожарить шашлыки в Новосибирске в майские праздники.

Если хочется остаться дома, можно воспользоваться сковородой или электрогрилем. Хотя у них не будет того самого аромата от углей, зато вы избежите нарушений и штрафов.

Если все же предпочитаете природу, стоит искать оборудованные площадки с непереносными мангалами, наличием огнетушителей и ящиком с песком. Обычно такие места можно найти на базах отдыха и пикниковых зонах с гриль-домиками, где источник огня находится внутри помещения, а не снаружи.

Огонь разрешено разводить в некоторых местахОгонь разрешено разводить в некоторых местах
Огонь разрешено разводить в некоторых местах
Фото: 1MI

Некоторые из таких мест:

  • 1. Территория отдыха «Пикниковый рай» на улице Стартовая, 43/2. Здесь есть средний и большой гриль-домик с разной стоимостью аренды.
  • 2. База отдыха «Озеро Спартак» на улице Красных Зорь, 3А. Здесь есть несколько беседок разного размера.
  • 3. «Барбекю-двор» на улице Тульская, 1. Здесь можно арендовать барбекю-домик на 15-25 человек.
  • 4. Парк «Бугринская роща» на улице С. Кожевникова, 39. Здесь есть несколько беседок разного размера.
  • 5. Парк «Заельцовский» на улице Парковая, 88. Здесь также есть беседки разного размера.
  • 6. Парк отдыха «Звезда» на Бердском тупике, 10. Здесь можно арендовать беседки для разного количества людей.
  • 7. Развлекательный комплекс «Бумеранг» на улице Софийская, 15, к.2. Здесь есть места для пикника под навесом и грили.

Напомним, ранее мы рассказали, чем заняться весной. Составили 13 лайфхаков провести время с пользой. Также мы рассказали, где в Новосибирске можно провести время на майские праздники. Среди таких мест есть зоопарк и различные парки.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Пожар#Запрет#Шашлык#Еда#Огонь
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