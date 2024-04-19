Места для шашлыков в Новосибирске: где можно пожарить мясо на майские в 2024 году

Posted Сегодня, 05:31
Published Сегодня, 05:31
Modified Сегодня, 06:33
Updated Сегодня, 06:33
В Новосибирской области до 13 мая действует особый противопожарный режим (из-за недостатка осадков, теплой погоды и высоких рисков пожаров). Согласно постановлению губернатора, новосибирцам запрещено посещать леса для отдыха, разводить костры, сжигать траву и мусор в городах, пригородах и селах.
Также запрещено готовить пищу на открытом огне, используя угли и мангалы, во дворах домов и на территории СНТ. Поэтому планы жарить шашлыки в гараже или беседке на даче придется отложить.
За нарушение правил безопасности во время противопожарного режима предусмотрены штрафы: от 40 до 50 тыс. рублей для граждан, от 60 до 90 тыс. рублей для должностных лиц и от 600 тыс. до 1 млн рублей для юридических лиц.
Теперь перейдем к тому, где все-таки можно пожарить шашлыки в Новосибирске в майские праздники.
Если хочется остаться дома, можно воспользоваться сковородой или электрогрилем. Хотя у них не будет того самого аромата от углей, зато вы избежите нарушений и штрафов.
Если все же предпочитаете природу, стоит искать оборудованные площадки с непереносными мангалами, наличием огнетушителей и ящиком с песком. Обычно такие места можно найти на базах отдыха и пикниковых зонах с гриль-домиками, где источник огня находится внутри помещения, а не снаружи.
Некоторые из таких мест:
Напомним, ранее мы рассказали, чем заняться весной. Составили 13 лайфхаков провести время с пользой. Также мы рассказали, где в Новосибирске можно провести время на майские праздники. Среди таких мест есть зоопарк и различные парки.