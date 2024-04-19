Многострадальная «Спортивная»: когда откроют станцию метро в Новосибирске

Мэрия назвала примерную дату открытия. Правда, она снова невнятная. Муниципалитет на запрос VN ru ответил, что станция откроется в конце 2024 года. То есть конкретики мэрия не внесла. Примечательно, что первый запуск станции планировали осенью 2022 года. Ее строили перед молодежным чемпионатом по хоккею, как и ЛДС. Однако спортивное мероприятие отменилось и строительство двух объектов затормозилось.