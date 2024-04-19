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Станцию откроют в этом году

Многострадальная «Спортивная»: когда откроют станцию метро в Новосибирске

19 апреля 2024, 01:29
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Станцию откроют в этом году

Названа дат открытия станции метро «Спортивная» в Новосибирске

Окончательную дату открытия станции «Спортивная» на левом берегу назвала мэрия Новосибирска.

Станция «Спортивная» наконец-то прошла Главную государственную экспертизу. Теперь ей предстоит пройти экспертизу сметы на ее строительство (установить, правомерны ли были все закупки на строительство). Как ранее отмечал подрядчик, документы будут готовы не раньше мая и июня.

Мэрия назвала примерную дату открытия. Правда, она снова невнятная. Муниципалитет на запрос VN ru ответил, что станция откроется в конце 2024 года. То есть конкретики мэрия не внесла. Примечательно, что первый запуск станции планировали осенью 2022 года. Ее строили перед молодежным чемпионатом по хоккею, как и ЛДС. Однако спортивное мероприятие отменилось и строительство двух объектов затормозилось.

Санкции способствовали тому, что поставщиков материалов для строительства пришлось менять. Это и затянуло процесс. Сдачу метро переносили минимум шесть раз, а в последний раз ее обещали открыть ко Дню города, летом.

Станция «Спортивная» прошла госэкспертизу — когда ее откроют
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#Эмилия Губарева#Транспорт#Новосибирск#Метро#Сдача в эксплуатацию#Станция "Спортивная"#Новосибирское метро#Спортивная
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