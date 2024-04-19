Новосибирцам повысят штрафы за костры — сколько придется заплатить

По сообщению департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами администрации города Новосибирска, штрафы за горящие костры, жарящиеся шашлыки и непотушенные окурки увеличатся в два раза. Новосибирцам-нарушителям придется платить 20 тысяч рублей, чиновники заплатят 60 тысяч, бизнесмены — 80 тысяч рублей. Сумма штрафа для юридических лиц возрастет весьма существенно — до 800 тысяч рублей.