Новосибирцам повысят штрафы за костры — сколько придется заплатить

Posted Сегодня, 08:19
Published Сегодня, 08:19
Modified Сегодня, 08:21
Updated Сегодня, 08:21
По сообщению департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами администрации города Новосибирска, штрафы за горящие костры, жарящиеся шашлыки и непотушенные окурки увеличатся в два раза. Новосибирцам-нарушителям придется платить 20 тысяч рублей, чиновники заплатят 60 тысяч, бизнесмены — 80 тысяч рублей. Сумма штрафа для юридических лиц возрастет весьма существенно — до 800 тысяч рублей.
С 19 апреля на всей территории Новосибирской области под запрет попали прогулки по лесам с целью использования мангалов и разведением костров. Документ подписан главой региона Андреем Травниковым. Следить за его выполнением предписано представителям муниципалитетов, обязанным выставлять регулярные патрули — в том числе, в районе СНТ и частных подсобных хозяйств.
Напомним, что новосибирцы скептически относятся к штрафованию шашлычников.