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За жарку шашлыков в лесу придется уплатить крупный штраф

Новосибирцам повысят штрафы за костры — сколько придется заплатить

19 апреля 2024, 08:19
Фото: 1MI
За жарку шашлыков в лесу придется уплатить крупный штраф

Штрафы для новосибирцев за разведение костров вырастут в два раза

В Новосибирской области начал действовать особый режим повышенной пожарной опасности. Меры противодействия огненной угрозе официально вступили в силу с 15 апреля и продлятся до 13 мая. Из-за этого нарушителей ожидают меры финансового воздействия.

По сообщению департамента по чрезвычайным ситуациям и взаимодействию с административными органами администрации города Новосибирска, штрафы за горящие костры, жарящиеся шашлыки и непотушенные окурки увеличатся в два раза. Новосибирцам-нарушителям придется платить 20 тысяч рублей, чиновники заплатят 60 тысяч, бизнесмены — 80 тысяч рублей. Сумма штрафа для юридических лиц возрастет весьма существенно — до 800 тысяч рублей.

С 19 апреля на всей территории Новосибирской области под запрет попали прогулки по лесам с целью использования мангалов и разведением костров. Документ подписан главой региона Андреем Травниковым. Следить за его выполнением предписано представителям муниципалитетов, обязанным выставлять регулярные патрули — в том числе, в районе СНТ и частных подсобных хозяйств.

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#Александр Ляхов#Общество#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Штрафы#Административный штраф#Противопожарный режим
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