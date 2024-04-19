Новосибирцы смогут улететь прямым рейсом в Казахстан — S7 возобновляет маршрут

Рейсы по обоим направлениям будут осуществляться по понедельникам и пятницам. Самолет в Астану вылетит в 15.30 дня и приземлится в республиканской столице в аналогичное время, но уже по стандартам Республики Казахстан. Обратный рейс В сторону Новосибирска запланирован в 16.35 дня (казахстанские временные стандарты) с приземлением в сибирской столице в 20.20 вечера.