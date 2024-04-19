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Авиакомпания S7 возобновляет маршрут в Республику Казахстан

Новосибирцы смогут улететь прямым рейсом в Казахстан — S7 возобновляет маршрут

19 апреля 2024, 10:27
Фото: Алина Гурицкая / atas.info
Авиакомпания S7 возобновляет маршрут в Республику Казахстан

Авиакомпания S7 возобновляет маршрут из Новосибирска в Республику Казахстан

Новосибирск решил возобновить регулярное прямое авиасообщение с Астаной и Алма-Атой. Перелеты будут осуществляться авиакомпанией S7 Airlines.

Общее время в полете составит два — два с половиной часа. При этом первые рейсы запланированы не раньше, чем на конец мая. Желающие увидеть озеро Иссык-Куль и отведать ак-сорпу получат возможность улететь в Казахстан только 24 числа.

Рейсы по обоим направлениям будут осуществляться по понедельникам и пятницам. Самолет в Астану вылетит в 15.30 дня и приземлится в республиканской столице в аналогичное время, но уже по стандартам Республики Казахстан. Обратный рейс В сторону Новосибирска запланирован в 16.35 дня (казахстанские временные стандарты) с приземлением в сибирской столице в 20.20 вечера.

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Вылет рейса из Новосибирска в Алма-Ату будет осуществляться в 21:25 вечера, посадка — в 21:50 (казахстанские временные стандарты). Рейс в обратном направлении будет вылетать в 22:50 вечера (казахстанские временные стандарты) и приземляться в пункте назначения в 3:05 ночи.

Напомним, что новосибирцы не горят желанием отдыхать в Мьянме и рейс не пользуется спросом.

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