Новосибирцы смогут улететь прямым рейсом в Казахстан — S7 возобновляет маршрут

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:29
Updated Сегодня, 10:29
Общее время в полете составит два — два с половиной часа. При этом первые рейсы запланированы не раньше, чем на конец мая. Желающие увидеть озеро Иссык-Куль и отведать ак-сорпу получат возможность улететь в Казахстан только 24 числа.
Рейсы по обоим направлениям будут осуществляться по понедельникам и пятницам. Самолет в Астану вылетит в 15.30 дня и приземлится в республиканской столице в аналогичное время, но уже по стандартам Республики Казахстан. Обратный рейс В сторону Новосибирска запланирован в 16.35 дня (казахстанские временные стандарты) с приземлением в сибирской столице в 20.20 вечера.
Вылет рейса из Новосибирска в Алма-Ату будет осуществляться в 21:25 вечера, посадка — в 21:50 (казахстанские временные стандарты). Рейс в обратном направлении будет вылетать в 22:50 вечера (казахстанские временные стандарты) и приземляться в пункте назначения в 3:05 ночи.
Напомним, что новосибирцы не горят желанием отдыхать в Мьянме и рейс не пользуется спросом.