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Дворник едва не убил фармацевта

Обиженный дворник едва не зарезал фармацевта ножом после увольнения

19 апреля 2024, 04:15
Фото: Изображение Midjourney
Дворник едва не убил фармацевта

В Новосибирской области уволенный дворник едва не зарезал фармацевта ножом

Дворник накинулся на фармацевта в аптеке, откуда его уволили после январских праздников. Все случилось в Чулыме.

Все произошло 8 января 2024 года в Чулымском районе. Аптека решила уволить дворника. Тот напился и намеревался отомстить. Он пришел на свое бывшее рабочее место и там увидел фармацевта.

Женщина поняла, что сейчас произойдет что-то неладное, ведь мужчина угрожал ей: «Убью!», «Зарежу!». Работница начала убегать от бывшего дворника, успела открыть аварийный выход, однако на улице он ее догнал и ударил ножом минимум семь раз (удары пришлись в жизненно-важные органы, в том числе голову).

Однако довести свой умысел злоумышленнику не удалось. Потерпевшая оказывала активное сопротивление и позвала неравнодушных на помощь.

Новосибирца обвинили в покушении на убийство. Свою вину он признал лишь частично. Дело для рассмотрения направили в суд, сообщили в прокуратуре.

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#Эмилия Губарева#Общество#Криминал#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Нож#Удар#Аптека#Увольнение
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