Обиженный дворник едва не зарезал фармацевта ножом после увольнения

Женщина поняла, что сейчас произойдет что-то неладное, ведь мужчина угрожал ей: «Убью!», «Зарежу!». Работница начала убегать от бывшего дворника, успела открыть аварийный выход, однако на улице он ее догнал и ударил ножом минимум семь раз (удары пришлись в жизненно-важные органы, в том числе голову).