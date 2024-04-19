Обиженный дворник едва не зарезал фармацевта ножом после увольнения

Posted Сегодня, 04:15
Published Сегодня, 04:15
Modified Сегодня, 04:17
Updated Сегодня, 04:17
Все произошло 8 января 2024 года в Чулымском районе. Аптека решила уволить дворника. Тот напился и намеревался отомстить. Он пришел на свое бывшее рабочее место и там увидел фармацевта.
Женщина поняла, что сейчас произойдет что-то неладное, ведь мужчина угрожал ей: «Убью!», «Зарежу!». Работница начала убегать от бывшего дворника, успела открыть аварийный выход, однако на улице он ее догнал и ударил ножом минимум семь раз (удары пришлись в жизненно-важные органы, в том числе голову).
Однако довести свой умысел злоумышленнику не удалось. Потерпевшая оказывала активное сопротивление и позвала неравнодушных на помощь.
Новосибирца обвинили в покушении на убийство. Свою вину он признал лишь частично. Дело для рассмотрения направили в суд, сообщили в прокуратуре.