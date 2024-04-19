Рейд по мигрантам провели силовики на стройках Новосибирска — кого-то отправят домой

Posted 19 апреля, 03:09
Published 19 апреля, 03:09
Modified 19 апреля, 03:11
Updated 19 апреля, 03:11
Полиция и Росгвардейцы провели совместный рейд, направленный на факт соблюдения миграционного закона. Мигрантов, нарушающих режим пребывания на территории РФ, проверяли на строительных площадках.
Всего было проверено 53 иностранца. На одного из них составили протокол (он нарушил правила пребывания в стране). Мужчину отправили в спецучреждение, где временно содержат иностранцев. Вскоре его выдворят из России.
Напомним, что в Новосибирске мигрантам запретили работать с сфере перевозок (такси) и торговле (например, продавать табак). Также в городе практически ежедневно правоохранители проверяют документы иностранцев, а недавно мигрантов и вовсе не выпустили из самолета, пока не проверили все документы. Некоторых из них поставили на воинский учет, а некоторых отправили домой, на родину.