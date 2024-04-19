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Posted 19 апреля, 03:09

Published 19 апреля, 03:09

Modified 19 апреля, 03:11

Updated 19 апреля, 03:11

Некоторых мигрантов отправят домой

Рейд по мигрантам провели силовики на стройках Новосибирска — кого-то отправят домой

19 апреля 2024, 03:09
Фото: Изображение Midjourney
Некоторых мигрантов отправят домой

Рейд по мигрантам провели силовики в Октябрьском районе Новосибирска

В Новосибирске прошел очередной рейд по мигрантам. Нарушители были найдены.

Полиция и Росгвардейцы провели совместный рейд, направленный на факт соблюдения миграционного закона. Мигрантов, нарушающих режим пребывания на территории РФ, проверяли на строительных площадках.

Всего было проверено 53 иностранца. На одного из них составили протокол (он нарушил правила пребывания в стране). Мужчину отправили в спецучреждение, где временно содержат иностранцев. Вскоре его выдворят из России.

Напомним, что в Новосибирске мигрантам запретили работать с сфере перевозок (такси) и торговле (например, продавать табак). Также в городе практически ежедневно правоохранители проверяют документы иностранцев, а недавно мигрантов и вовсе не выпустили из самолета, пока не проверили все документы. Некоторых из них поставили на воинский учет, а некоторых отправили домой, на родину.

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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Полиция#Мигранты#Закон#Росгвардия
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