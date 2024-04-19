Рейд по мигрантам провели силовики на стройках Новосибирска — кого-то отправят домой

Напомним, что в Новосибирске мигрантам запретили работать с сфере перевозок (такси) и торговле (например, продавать табак). Также в городе практически ежедневно правоохранители проверяют документы иностранцев, а недавно мигрантов и вовсе не выпустили из самолета, пока не проверили все документы. Некоторых из них поставили на воинский учет, а некоторых отправили домой, на родину.