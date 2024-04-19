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Существуют определенные правила рыбалки

Рыбалка под запретом: нерестовый запрет 2024 в Новосибирской области — что это

19 апреля 2024, 12:00
Фото: Артем Шершнев / atas.info
Существуют определенные правила рыбалки

Новосибирским рыбакам рассказали, что нельзя делать в нерестовый запрет

Что же такое нерестовый запрет, сколько он продолжается и что светит рыбакам за его нарушение, выяснил Atas.info.

Нерестовый запрет 2024

В Новосибирской области начали действовать ограничения на рыбалку в период весеннего нереста (Прим. ред: Нерест — это процесс спаривания и оплодотворения икры молоками самцов у рыб и земноводных). Рыбная ловля запрещена с 20 апреля и до 20 мая на реке Обь с протоками, притоками, пойме от устья подходного канала ГЭС до границы Томской области. Такие же ограничения начнут действовать с 25 апреля по 10 июня на Новосибирском водохранилище. Важно ознакомиться со всеми пунктами закона и соблюдать его требования.

Не везде можно ловить рыбуНе везде можно ловить рыбу
Не везде можно ловить рыбу
Фото: 1MI

Что запрещено в период нереста

  • Запрещено осуществлять добычу рыбы судами и плавучими средствами без регистрации.
  • Колющие орудия добычи, за исключением подводной охоты, пневматического и огнестрельного оружия для подводной охоты.
  • Электрический ток, взрывчатые и токсичные вещества, а также самоловящие крючковые снасти.
  • Запрещены также багрение, глушение и гон рыбы.
  • Выбрасывать или уничтожать выловленную рыбу.
  • Запрещено использование маломерных судов и прогулочных судов на водных объектах рыбохозяйственного значения в запретные сроки.
  • Запрещено иметь на борту судна орудия добычи и выловленные рыбу, которая запрещена для ловли.

 

На что можно ловить рыбу в период нереста

Можно использовать только удочки, блесны, жерлицы, закидушки, спиннинги (не более чем с двумя крючками) и другие снасти. Рыбачить на лодке — запрещено. Даже если вы сидите у берега.

Какую рыбу ловить запрещеноКакую рыбу ловить запрещено
Какую рыбу ловить запрещено
Фото: 1MI

Как рыбачить во время запрета на нерест

В Новосибирской области существуют определенные места, где разрешено ловить рыбу во время нерестового запрета. К таким местам относятся озера Яркуль и участок реки Обь с поймой от плотины Новосибирской ГЭС до устья подходного канала. Также разрешается ловля рыбы на участке реки Обь, включая протоки и пойменные водоемы, от устья подходного канала Новосибирской ГЭС до автомобильного моста через реку Обь.

 

Какую рыбу запрещено ловить в период нереста

Существуют определенные виды рыбы, которую запрещено ловить во время нерестового запрета. К таким видам относятся осетр сибирский, стерлядь, нельма, муксун, таймень, ленок, хариус, пелядь (сырок), объекты аквакультуры, икряная самка рака, артемия и артемия на стадии цист.

Еще существует минимальный размер рыбы: например, судак должен быть не менее 33 см, а лещ не менее 25. Если они меньше по размерам, их нужно отпустить обратно.

Существует и суточная норма ловли рыбы — не больше 10 кг.

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