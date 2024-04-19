Рыбалка под запретом: нерестовый запрет 2024 в Новосибирской области — что это

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В Новосибирской области начали действовать ограничения на рыбалку в период весеннего нереста (Прим. ред: Нерест — это процесс спаривания и оплодотворения икры молоками самцов у рыб и земноводных). Рыбная ловля запрещена с 20 апреля и до 20 мая на реке Обь с протоками, притоками, пойме от устья подходного канала ГЭС до границы Томской области. Такие же ограничения начнут действовать с 25 апреля по 10 июня на Новосибирском водохранилище. Важно ознакомиться со всеми пунктами закона и соблюдать его требования.
Можно использовать только удочки, блесны, жерлицы, закидушки, спиннинги (не более чем с двумя крючками) и другие снасти. Рыбачить на лодке — запрещено. Даже если вы сидите у берега.
В Новосибирской области существуют определенные места, где разрешено ловить рыбу во время нерестового запрета. К таким местам относятся озера Яркуль и участок реки Обь с поймой от плотины Новосибирской ГЭС до устья подходного канала. Также разрешается ловля рыбы на участке реки Обь, включая протоки и пойменные водоемы, от устья подходного канала Новосибирской ГЭС до автомобильного моста через реку Обь.
Существуют определенные виды рыбы, которую запрещено ловить во время нерестового запрета. К таким видам относятся осетр сибирский, стерлядь, нельма, муксун, таймень, ленок, хариус, пелядь (сырок), объекты аквакультуры, икряная самка рака, артемия и артемия на стадии цист.
Еще существует минимальный размер рыбы: например, судак должен быть не менее 33 см, а лещ не менее 25. Если они меньше по размерам, их нужно отпустить обратно.
Существует и суточная норма ловли рыбы — не больше 10 кг.