Рыбалка под запретом: нерестовый запрет 2024 в Новосибирской области — что это

В Новосибирской области начали действовать ограничения на рыбалку в период весеннего нереста (Прим. ред: Нерест — это процесс спаривания и оплодотворения икры молоками самцов у рыб и земноводных). Рыбная ловля запрещена с 20 апреля и до 20 мая на реке Обь с протоками, притоками, пойме от устья подходного канала ГЭС до границы Томской области. Такие же ограничения начнут действовать с 25 апреля по 10 июня на Новосибирском водохранилище. Важно ознакомиться со всеми пунктами закона и соблюдать его требования.