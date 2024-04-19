В Бердске нашли мужчину — он был голым

Posted Сегодня, 06:53
Published Сегодня, 06:53
Modified Сегодня, 07:03
Updated Сегодня, 07:03
Тело бердчанина нашли возле улицы Морской. По словам очевидцев, до этого он вел себя крайне неадекватно. Находимлся ли он в состоянии в состоянии алкогольного опьянения и повлияло ли употребление горячительных напитков на его поведение и действия, пока неизвестно.
Происшествие уже находится на контроле правоохранительных органов.
«В районе инцидента работают сотрудники полиции. Все обстоятельства и подробности происшествия устанавливаются, будет принято процессуальное решение» — рассказали Atas.Info в ГУ МВД по Новосибирской области.
До этого сообщалось об обнаружении тела мужчины без признаков жизни на улице Есенина в Новосибирске. Новосибирец лежал в парковочном кармане. Обстоятельства его гибели устанавливаются.