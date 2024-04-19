В Бердске нашли мужчину — он был голым

Тело бердчанина нашли возле улицы Морской. По словам очевидцев, до этого он вел себя крайне неадекватно. Находимлся ли он в состоянии в состоянии алкогольного опьянения и повлияло ли употребление горячительных напитков на его поведение и действия, пока неизвестно.