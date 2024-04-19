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Posted Сегодня, 06:53

Published Сегодня, 06:53

Modified Сегодня, 07:03

Updated Сегодня, 07:03

Мужчину обнаружили в голом виде

В Бердске нашли мужчину — он был голым

19 апреля 2024, 06:53
Фото: Telegram-канал «АСТ-54 Black»
Мужчину обнаружили в голом виде

В Бердске нашли мужчину без признаков жизни и одежды

В Бердске возле пляжа обнаружили неизвестного мужчину. Он был обнаженным и ничем не показывал, что жив и находится в сознании.

Тело бердчанина нашли возле улицы Морской. По словам очевидцев, до этого он вел себя крайне неадекватно. Находимлся ли он в состоянии в состоянии алкогольного опьянения и повлияло ли употребление горячительных напитков на его поведение и действия, пока неизвестно.

Происшествие уже находится на контроле правоохранительных органов.

«В районе инцидента работают сотрудники полиции. Все обстоятельства и подробности происшествия устанавливаются, будет принято процессуальное решение» — рассказали Atas.Info в ГУ МВД по Новосибирской области.

До этого сообщалось об обнаружении тела мужчины без признаков жизни на улице Есенина в Новосибирске. Новосибирец лежал в парковочном кармане. Обстоятельства его гибели устанавливаются.

В Новосибирске на Есенина нашли труп — мужчина лежал рядом с парковкой
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#Александр Ляхов#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Полиция#Соцсети#Бердск#Гибель
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