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Posted Сегодня, 12:56

Published Сегодня, 12:56

Modified Сегодня, 12:58

Updated Сегодня, 12:58

Добровольные помощники помогают определиться с выбором

В Новосибирске увеличилось количество голосующих за объекты благоустройства

19 апреля 2024, 12:56
Фото: Администрация города Новосибирска
Добровольные помощники помогают определиться с выбором

В Новосибирске голосовать за объекты благоустройства помогают волонтеры

В Новосибирске продолжается голосование за создание комфортной городской среды в шаговой доступности. Число проголосовавших уже перевалило за 155 тысяч. Определиться с выбором горожанам помогают волонтеры.

На данный момент уже определилась тройка лидеров среди объектов для благоустройства: парк имени Кирова, набережные на улице Саввы Кожевникова и в районе ОбьГЭС. Волонтеры помогают проголосовать в пятидесяти точках — молодежные ресурсные центры, общественная приемная администрации города Новосибирска, концертные и репетиционные залы. Подходят добровольные помощники и на улицах.

Среди волонтеров — участницы студии «Элегантный возраст» Вера Харитонова и Галина Казарян. Пенсионерки обратились в управление общественных связей администрации города Новосибирска и зарегистрировались на специальной платформе. «Наш парк впереди, но рано почивать на лаврах», — отметили сибирячки.

В Новосибирске проведут день комфортного голосования за объекты благоустройства
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По мнению начальника управления молодежной политики мэрии города Новосибирска Евгения Твердохлебова, волонтеры оказывают неоценимую услугу в голосовании.

«Пятница, конец недели. Голосование проходит в комфортной форме. Можно сделать выбор через волонтера и голос обязательно зачтется», — рассказал Евгений Твердохлебов.

Итоги голосования подведут 30 апреля. В перечне объектов для голосования — восемь локаций из всех районов и округов города. Победа позволит получить финансирование на работы по благоустройству уже в следующем году. Сделать свой выбор можно на портале 54.gorodsreda.ru.

В Новосибирске парк им. Кирова лидирует в голосовании за благоустройство
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