В Новосибирске увеличилось количество голосующих за объекты благоустройства

Posted Сегодня, 12:56
Published Сегодня, 12:56
Modified Сегодня, 12:58
Updated Сегодня, 12:58
На данный момент уже определилась тройка лидеров среди объектов для благоустройства: парк имени Кирова, набережные на улице Саввы Кожевникова и в районе ОбьГЭС. Волонтеры помогают проголосовать в пятидесяти точках — молодежные ресурсные центры, общественная приемная администрации города Новосибирска, концертные и репетиционные залы. Подходят добровольные помощники и на улицах.
Среди волонтеров — участницы студии «Элегантный возраст» Вера Харитонова и Галина Казарян. Пенсионерки обратились в управление общественных связей администрации города Новосибирска и зарегистрировались на специальной платформе. «Наш парк впереди, но рано почивать на лаврах», — отметили сибирячки.
По мнению начальника управления молодежной политики мэрии города Новосибирска Евгения Твердохлебова, волонтеры оказывают неоценимую услугу в голосовании.
«Пятница, конец недели. Голосование проходит в комфортной форме. Можно сделать выбор через волонтера и голос обязательно зачтется», — рассказал Евгений Твердохлебов.
Итоги голосования подведут 30 апреля. В перечне объектов для голосования — восемь локаций из всех районов и округов города. Победа позволит получить финансирование на работы по благоустройству уже в следующем году. Сделать свой выбор можно на портале 54.gorodsreda.ru.