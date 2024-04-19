Врезался в забор и перевернулся: жуткое смертельное ДТП произошло под Новосибирском

Posted Сегодня, 03:45
Published Сегодня, 03:45
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Все случилось в Чулымском районе в 20 часов вечера. В Чулыме автомобилем «Тойота Камри» управлял мужчина 1995 года рождения. Рядом с ним ехал пассажир 1997 года рождения.
По неизвестным причинам водитель не справился с управлением, съехал с дороги и наехал на забор. Удар был такой мощности, что машина перевернулась.
Пострадавших из автомобиля доставили в больницу. Они получили травмы, но их характер не уточняется. Через несколько часов водитель скончался. Другой пострадавший все еще в больнице. Правоохранители устанавливают обстоятельства ДТП. Идет проверка.