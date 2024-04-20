Два пешехода погибли ночью на дорогах в Новосибирской области

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Published Сегодня, 04:01
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Поздно вечером в пятницу, 19 апреля, на трассе К-12 в Колыванском районе под колесами автомобиля погиб пешеход. Как сообщили в региональном управлении ГИБДД, мужчина в возрасте около 50 лет в момент столкновения находился на проезжей части. Водитель с места трагедии скрылся, неизвестна даже марка машины. Полиция ведет поиск виновника ДТП.
Около 3 часов ночи 20 апреля, на 68 километре трассы Новосибирск-Барнаул в Искитимском районе водитель микроавтобуса Ford сбил пешехода, 34-летний мужчина скончался на месте.
Как отмечают в дорожной полиции, оба погибших не имели на одежде светоотражающих элементов, которые могли бы сделать их заметными на ночной дороге.
Ранее мы рассказывали о том, что не успели кикшериговые компании выставить прокатные самокаты на улицы Новосибирска, как уже произшоло две аварии с участием самокатчиков. В обоих случаях они пересекали дорогу по пешеходному переходу за рулем двухколесного транспорта, что запрещено правилами дорожного движения.
Между тем, депутаты различных уровней давно ведут разговоры по ужесточнию требований к пользователям электросамокатов, вплоть до получения ими прав на управление этими транспортыми средствами. Еще одна инициатива — штрафовать за управление самокатом в нетрезвом виде.