Два пешехода погибли ночью на дорогах в Новосибирской области

Ранее мы рассказывали о том, что не успели кикшериговые компании выставить прокатные самокаты на улицы Новосибирска, как уже произшоло две аварии с участием самокатчиков. В обоих случаях они пересекали дорогу по пешеходному переходу за рулем двухколесного транспорта, что запрещено правилами дорожного движения.