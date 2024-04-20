Экстренное предупреждение: паводок грозит селу Пихтовка в Новосибирской области

Posted Сегодня, 03:27
Published Сегодня, 03:27
Modified Сегодня, 03:29
Updated Сегодня, 03:29
Управление МЧС по Новосибирской области распространило экстренное предупреждение о возможном подтоплении села Пихтовка. По данным Западно-Сибирского управления гидрометеорологии, уровень воды в реке Бакса продолжает подниматься и в ближайшие дни может превысить критическую отметку 660 сантиметров.
В чрезвычайном ведомстве просят жителей села подготовится к возможному приходу паводковых вод и поднять на вторые этажи или чердаки домашнюю утварь и ценные вещи.
Ранее мы рассказывали о том, что в МЧС рассматривают различные варианты прохождения второй волны паводка. В пессимистичном сценарии придется резко увеличивать сброс воды из Новосибирского водохранилища через плотину ГЭС, что приведет к затоплению дачных обществ в Советском и Первомайском районах.