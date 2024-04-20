Экстренное предупреждение: паводок грозит селу Пихтовка в Новосибирской области

Ранее мы рассказывали о том, что в МЧС рассматривают различные варианты прохождения второй волны паводка. В пессимистичном сценарии придется резко увеличивать сброс воды из Новосибирского водохранилища через плотину ГЭС, что приведет к затоплению дачных обществ в Советском и Первомайском районах.