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Уровень реки Бакса походит к критическому значению 660 сантиметров

Экстренное предупреждение: паводок грозит селу Пихтовка в Новосибирской области

20 апреля 2024, 03:27
Фото: 1MI
Уровень реки Бакса походит к критическому значению 660 сантиметров
Региональное управление МЧС предупреждает о критическом подъеме уровня реки Бакса в Колыванском районе

Управление МЧС по Новосибирской области распространило экстренное предупреждение о возможном подтоплении села Пихтовка. По данным Западно-Сибирского управления гидрометеорологии, уровень воды в реке Бакса продолжает подниматься и в ближайшие дни может превысить критическую отметку 660 сантиметров.

В чрезвычайном ведомстве просят жителей села подготовится к возможному приходу паводковых вод и поднять на вторые этажи или чердаки домашнюю утварь и ценные вещи.

Ранее мы рассказывали о том, что в МЧС рассматривают различные варианты прохождения второй волны паводка. В пессимистичном сценарии придется резко увеличивать сброс воды из Новосибирского водохранилища через плотину ГЭС, что приведет к затоплению дачных обществ в Советском и Первомайском районах.

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