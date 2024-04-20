Гарик Харламов обсмеял Кологривого за дебош в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:01
Published Сегодня, 09:01
Modified Сегодня, 09:03
Updated Сегодня, 09:03
Один из ведущих резидентов Comedy Club Гарик Харламов вспомнил о дебоше актера Кологривого во время съемок очередного выпуска шоу. Одним из зрителей в зале был Слава Копейкин, который сыграл роль Турбо в сериале «Слово пацана», сделавшего звездой Никиту Кологривого. Обращаясь к Копейкину, комик спросил, почему после выходы на экран нашумевшего сериала «свихнулся только один». Актер отшутился, что бесчинства его напарника по сериалу вне съемочной площадки, это «только начало».
Кологривый во время визита в Новосибирск в марте текущего года в нетрезвом виде устроил дебош в одном из ночных заведений. За такое поведение его отправили в спецприемник на неделю.
Поведение актера раскритиковали многие коллеги по цеху. Скандальный актер, в свою очередь, заявил, что раскаялся и вести себя неподобающе будет только во время киносъемок, если это предполагает сценарий.