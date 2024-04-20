Концерт рэпера Платина отменили в Новосибирске

Posted Сегодня, 08:44
Published Сегодня, 08:44
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Клуб «Подземка» в Новосибирске объявил об отмене концерта исполнителя Платина (настоящее имя Роберт Плаудис), который был намечен на субботу, 20 апреля.
«Следите за обновлениями в официальных источниках артиста. Билеты остаются действительными на новую дату. При необходимости возврата — обращайтесь к билетному оператору», — говорится на странице анонса выступления.
Платина был задержан бойцами СОБР во время концерта в одном из томских клубов 19 апреля. Как говорится в сообщении регионального главка полиции, ему инкриминируют нарушение правил въезда в Россию. Кроме того, музыканта подозревают в употреблении наркотиков. Сейчас он находится в спецприемнике и ожидает суда.