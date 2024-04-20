Концерт рэпера Платина отменили в Новосибирске

Платина был задержан бойцами СОБР во время концерта в одном из томских клубов 19 апреля. Как говорится в сообщении регионального главка полиции, ему инкриминируют нарушение правил въезда в Россию. Кроме того, музыканта подозревают в употреблении наркотиков. Сейчас он находится в спецприемнике и ожидает суда.