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Артист находится в спецприемнике

Концерт рэпера Платина отменили в Новосибирске

20 апреля 2024, 08:44
Фото: vk.com/tur2024novosibirsk
Артист находится в спецприемнике
Накануне музыканта из Латвии задержали на сцене во время концерта в Томске. Ему грозит депортация из России

Клуб «Подземка» в Новосибирске объявил об отмене концерта исполнителя Платина (настоящее имя Роберт Плаудис), который был намечен на субботу, 20 апреля.

«Следите за обновлениями в официальных источниках артиста. Билеты остаются действительными на новую дату. При необходимости возврата — обращайтесь к билетному оператору», — говорится на странице анонса выступления.

Платина был задержан бойцами СОБР во время концерта в одном из томских клубов 19 апреля. Как говорится в сообщении регионального главка полиции, ему инкриминируют нарушение правил въезда в Россию. Кроме того, музыканта подозревают в употреблении наркотиков. Сейчас он находится в спецприемнике и ожидает суда.

Видео: ГУВД по Томской области
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