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Published Сегодня, 07:09

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

Более половины от все выпущеной обуви приходится на тапочки

Новосибирск стал лидером в Сибири по выпуску обуви: производство тапочек зашкаливает

20 апреля 2024, 07:09
Фото: atas.info
Более половины от все выпущеной обуви приходится на тапочки

В Новосибирской области в два раза выросло производство тапочек

Выпуск обуви в регионе вырос более чем на 70 процентов по сравнению с прошлогодними показателями. Львиную долю в общем объеме занимают тапочки

За первые три месяца текущего года в Новосибирской области выпущено более 680 пар обуви. В первом квартале 2023 года этот показатель был три четверти меньше. Причем 69% от общего объема приходится на тапочки. И в 2024 году их выпустили в два с лишним раза больше, чем год назад.

Взрывообразный рост производства тапочек эксперты объясняют потоком мигрантов из Средней Азии, где тапочки традиционно считаются полноценной обувью и их носят не только дома, как это делают сибиряки, но и на улице.

По количественным показателям новосибирская обувная промышленность лидирует в Сибири, на ее долю приходится 45% от всей обуви, выпущенной в СФО, сообщает РБК-Новосибирск.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Производство#Рост#Обувь#Тапочки
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