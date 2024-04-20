Новосибирск стал лидером в Сибири по выпуску обуви: производство тапочек зашкаливает

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
За первые три месяца текущего года в Новосибирской области выпущено более 680 пар обуви. В первом квартале 2023 года этот показатель был три четверти меньше. Причем 69% от общего объема приходится на тапочки. И в 2024 году их выпустили в два с лишним раза больше, чем год назад.
Взрывообразный рост производства тапочек эксперты объясняют потоком мигрантов из Средней Азии, где тапочки традиционно считаются полноценной обувью и их носят не только дома, как это делают сибиряки, но и на улице.
По количественным показателям новосибирская обувная промышленность лидирует в Сибири, на ее долю приходится 45% от всей обуви, выпущенной в СФО, сообщает РБК-Новосибирск.