Новосибирский художник поехал на СВО, чтобы лечить зубы

Антон Кшнясев широко известен в творческом сообществе как художник и организатор выставок. Один его из громких арт-объектов — пирамида из 150 булок хлеба, хорошо запомнился новосибирцам. Как рассказывает Антон после выставки он переключился на свою основную профессию стоматолога. В 2021 году он окончил НГМУ и с головой ушел в работу.