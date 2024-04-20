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Новосибирский художник поехал на СВО, чтобы лечить зубы

Новосибирский художник поехал на СВО, чтобы лечить зубы

20 апреля 2024, 03:30
Фото: предоставлены Антоном Кшнясевым

Новосибирский художник поехал на СВО, чтобы лечить зубы

Житель Новосибирска Антон Кшнясев провел две недели в Амвросиевском центре реабилитации в Донецкой Народной Республике. Стоматолог рассказал Atas.info, почему решил променять отпуск на лечение больных.

Антон Кшнясев широко известен в творческом сообществе как художник и организатор выставок. Один его из громких арт-объектов — пирамида из 150 булок хлеба, хорошо запомнился новосибирцам. Как рассказывает Антон после выставки он переключился на свою основную профессию стоматолога. В 2021 году он окончил НГМУ и с головой ушел в работу.

«Они рады любым врачам»

Свое решение поехать в ДНР Кшнясев объясняет просто: он — врач, и должен лечить людей.

«Я точно знаю, что я могу помочь людям, которые во мне нуждаются. А они там нуждаются. У меня нет больших денег, чтобы помочь, но я могу лечить».

Медик говорит, что жители ДНР нуждаются в медицинской помощи по всем направлениям. Специалистов остро не хватает.

«Ребята мне говорили, как это тяжело — сидеть в блиндаже под обстрелом, а у тебя болят зубы. Ни поесть нормально. Да и вообще — какой ты боец, когда что-то болит? Боль выматывающая».

Справка

Амвросиевский центр реабилитации оказывает услуги по восстановлению после травм разной степени тяжести военнослужащим ДНР, инвалидов и ветеранов боевых действий.

Поехал «дикарем»

Как оказалось, одного желания оказалось мало, потребовалось найти нужные контакты

«Инициатива была моя. Я искал эту возможность, когда еще освободили Мариуполь (в мае 2022 года. — Прим. ред.). Помог мой товарищ. Оказалось, что он ездил туда летом с гуманитарной миссией. Он связал меня с человеком, который занимается благотворительностью».

Антон Кшнясев был готов взять все траты на себя. Попросил предоставить только минимальное стоматологическое оборудование.

«Попросил предоставить базовый минимум: стоматологическую установку, компрессор. Сам строил маршрут. Поехал без сопровождения, „дикарем“. Изначально я собирался взять билеты за свой счет, совместить поездку с отпуском. Но с учетом дороги — 5 дней в пути — я понял, что одного отпуска не хватит. Главврач поликлиники, где я работаю, Владимир Высочкин выслушал мои планы и предложил оформить командировку».

Врач говорит, что в таких поездках была бы очень полезна портативная стоматологическая установка, которая позволяет лечить зубы на месте. Также необходим рентген — он крайне нужен в стоматологии.

Фото: предоставлены Антоном Кшнясевым

«Всё видишь своими глазами»

Полученный опыт Антон считает бесценным. Поездка помогла лучше понять происходящее. Живое общение с местными жителями и их рассказы оказали сильное впечатление на врача.

«Когда приезжаешь туда, всё видишь своими глазами, общаешься с людьми — вопросов не остается. Я жил в одном здании с пациентами, ели вместе. Людям нужна помощь, в том числе медицинская».
Видео: предоставлено Антоном Кшнясевым

Антон Кшнясев говорит, что нисколько не жалеет о смене сферы деятельности в пользу профессии врача. При этом у Кшнясева-художника есть творческие планы, которые, как он сказал, пока подождут.

«Медицина сейчас для меня на первом плане. Доктор — это постоянная прокачка навыков, это моя основная работа, и я ей очень дорожу. Лучше свои силы и время потрачу на помощь людям, а идеи никуда не денутся. Жду момента, когда можно будет вернуться к творчеству».
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