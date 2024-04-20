Отказ в экстренной вакцинации от энцефалита неправомерен: Минздрав региона

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Медицинские организации не имеют права отказывать желающим пройти вакцинацию от клещевого энцефалита по экстренной схеме, ссылаясь на то, что сроки прививочной кампании, якобы, уже прошли. Ставить вакцину по схеме два укола с интервалом в две недели, с выработкой иммунитета еще через две недели после второго введения вакцины можно в любое время.
«Прививки можно проводить в течение всего года, в том числе, и в эпидемиологический сезон. При соблюдении условия — посещение очага клещевого энцефалита не ранее, чем через две недели после второй инфекции. В случае немотивированного отказа медицинским работником в проведении вакцинации необходимо обращаться к главному врачу медицинской организации», — говорится в ответе Министерства здравоохранения на запрос редакции Atas.Info.
Однако оптимальной считается схема с интервалом между первой и второй инъекцией 5-7 месяцев (осень-весна), добавили в ведомстве.
Ранее в редакцию поступали жалобы на то, что людям отказывают в введении вакцины со ссылкой на то, что период вакцинации уже закончился. В частности, подобные заявления звучали в амбулатории поселка Ложок Новосибирского района.