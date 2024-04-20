Отказ в экстренной вакцинации от энцефалита неправомерен: Минздрав региона

Медицинские организации не имеют права отказывать желающим пройти вакцинацию от клещевого энцефалита по экстренной схеме, ссылаясь на то, что сроки прививочной кампании, якобы, уже прошли. Ставить вакцину по схеме два укола с интервалом в две недели, с выработкой иммунитета еще через две недели после второго введения вакцины можно в любое время.