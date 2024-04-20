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Сезон активности клещей уже начался

Отказ в экстренной вакцинации от энцефалита неправомерен: Минздрав региона

20 апреля 2024, 11:17
Фото: Изображение Midjourney
Сезон активности клещей уже начался

О сроках вацинации от энцефалита высказались в новосибирском Минздраве

Медицинские организации Новосибирской области не вправе отказывать людям, желающим поставить прививку от клещевого энцефалита по так называемой экстренной схеме. Никаких ограничений по срокам нет

Медицинские организации не имеют права отказывать желающим пройти вакцинацию от клещевого энцефалита по экстренной схеме, ссылаясь на то, что сроки прививочной кампании, якобы, уже прошли. Ставить вакцину по схеме два укола с интервалом в две недели, с выработкой иммунитета еще через две недели после второго введения вакцины можно в любое время.

«Прививки можно проводить в течение всего года, в том числе, и в эпидемиологический сезон. При соблюдении условия — посещение очага клещевого энцефалита не ранее, чем через две недели после второй инфекции. В случае немотивированного отказа медицинским работником в проведении вакцинации необходимо обращаться к главному врачу медицинской организации», — говорится в ответе Министерства здравоохранения на запрос редакции Atas.Info.

Однако оптимальной считается схема с интервалом между первой и второй инъекцией 5-7 месяцев (осень-весна), добавили в ведомстве.

Ранее в редакцию поступали жалобы на то, что людям отказывают в введении вакцины со ссылкой на то, что период вакцинации уже закончился. В частности, подобные заявления звучали в амбулатории поселка Ложок Новосибирского района.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Вакцинация#Сроки#Клещевой энцефалит#Клещи
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