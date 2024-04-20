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Тула считается одной из самых загрязненных рек Новосибирска

Река Тула в Новосибирске окрасилась в багровый цвет

20 апреля 2024, 02:50
Фото: vk.com/bugrinskij_komitet_nsk
Тула считается одной из самых загрязненных рек Новосибирска

В новосибирскую реку Тула из коллектора СНТ сбросили неивестную жижу

Вода реки в Кировском районе загрязнена неизвестным веществом. Предположительно, его сбрасывали с территории одного из садовых обществ

Жижа бордового цвета покрыла поверхность реки Тула, которая протекает по территории Кировского района Новосибирска и впадает в Обь. По словам активистов микрорайона «Бугринский», жидкость сбрасывали в течение полутора часов из «ливневки» на территории СНТ «Коллективный труд», которое расположено в районе Чукотских переулков. Насколько серьезный вред нанесен природе, пока неизвестно. Сотрудники Центра лабораторного анализа и технических измерений взяли пробы воды, результаты будут позже.

На берегах Тулы находятся десятки выпусков бесхозных коллекторов, из которых периодически сбрасывают различные технические и фекальные стоки. Местные жители давно пытаются добиться организации системы мониторинга, чтобы быстро определять источник загрязнения. Предлагается установить датчики в различных местах на речных берегах. Но власти на предложения людей пока не реагируют

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#Новосибирск#Вода#Река#Загрязнение#Коллектор#Тула
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