Река Тула в Новосибирске окрасилась в багровый цвет

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Жижа бордового цвета покрыла поверхность реки Тула, которая протекает по территории Кировского района Новосибирска и впадает в Обь. По словам активистов микрорайона «Бугринский», жидкость сбрасывали в течение полутора часов из «ливневки» на территории СНТ «Коллективный труд», которое расположено в районе Чукотских переулков. Насколько серьезный вред нанесен природе, пока неизвестно. Сотрудники Центра лабораторного анализа и технических измерений взяли пробы воды, результаты будут позже.
На берегах Тулы находятся десятки выпусков бесхозных коллекторов, из которых периодически сбрасывают различные технические и фекальные стоки. Местные жители давно пытаются добиться организации системы мониторинга, чтобы быстро определять источник загрязнения. Предлагается установить датчики в различных местах на речных берегах. Но власти на предложения людей пока не реагируют