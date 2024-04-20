Река Тула в Новосибирске окрасилась в багровый цвет

Жижа бордового цвета покрыла поверхность реки Тула, которая протекает по территории Кировского района Новосибирска и впадает в Обь. По словам активистов микрорайона «Бугринский», жидкость сбрасывали в течение полутора часов из «ливневки» на территории СНТ «Коллективный труд», которое расположено в районе Чукотских переулков. Насколько серьезный вред нанесен природе, пока неизвестно. Сотрудники Центра лабораторного анализа и технических измерений взяли пробы воды, результаты будут позже.