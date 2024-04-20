Ветеранов СВО пригласят на работу лесными инспекторами в Новосибирской области

Posted Сегодня, 06:26
Published Сегодня, 06:26
Modified Сегодня, 06:28
Updated Сегодня, 06:28
Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области совместно с другими ведомствами разрабатывают проект по социальной реабилитации участников специальной военной операции, в рамках которого бывшим военным предложат работу лесными инспекторами. В их задачи будет входить задержание браконьеров и нелегальных заготовителей древесины, слежение за соблюдением экологического законодательства и пресечение попыток навредить природе.
Об этом сообщается на странице в социальной сети, которую от имени главы ведомства Евгения Шестернина ведет его помощник.
«Лес — лучший процедурный, терапевтический кабинет», — сказано в сообщении. Когда проект вступит в стадию реализации, в министерстве не уточняют.
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