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Published Сегодня, 06:26

Modified Сегодня, 06:28

Updated Сегодня, 06:28

Пребывание в лесу благоприятно действует на организм, уверены в Минприроды

Ветеранов СВО пригласят на работу лесными инспекторами в Новосибирской области

20 апреля 2024, 06:26
Фото: 1MI
Пребывание в лесу благоприятно действует на организм, уверены в Минприроды
Региональное Минприроды хочет набирать на работу участников СВО в рамках нового проекта по социальной реабилитации

Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области совместно с другими ведомствами разрабатывают проект по социальной реабилитации участников специальной военной операции, в рамках которого бывшим военным предложат работу лесными инспекторами. В их задачи будет входить задержание браконьеров и нелегальных заготовителей древесины, слежение за соблюдением экологического законодательства и пресечение попыток навредить природе.

Об этом сообщается на странице в социальной сети, которую от имени главы ведомства Евгения Шестернина ведет его помощник.

«Лес — лучший процедурный, терапевтический кабинет», — сказано в сообщении. Когда проект вступит в стадию реализации, в министерстве не уточняют.

Ранее мы рассказывали историю художника из Новосибирска, который уехал в зону СВО работать дантистом.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Лес#СВО#Минприроды#Участник СВО#Реабилитация
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