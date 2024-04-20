Ветеранов СВО пригласят на работу лесными инспекторами в Новосибирской области

Министерство природных ресурсов и экологии Новосибирской области совместно с другими ведомствами разрабатывают проект по социальной реабилитации участников специальной военной операции, в рамках которого бывшим военным предложат работу лесными инспекторами. В их задачи будет входить задержание браконьеров и нелегальных заготовителей древесины, слежение за соблюдением экологического законодательства и пресечение попыток навредить природе.