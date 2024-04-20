Жительница Новосибирской области выиграла в лотерею 29 миллионов рублей

Сотрудница птицефабрики стала миллионершей, выиграв в гослотерею. Как рассказывает счастливица, билет она купила случайно, числа в нем отметила без всякой системы. Об успехе не думала, а когда решила проверить результат, не могла поверить в свою удачу.