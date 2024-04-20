Жительница Новосибирской области выиграла в лотерею 29 миллионов рублей

Posted Сегодня, 04:52
Published Сегодня, 04:52
Modified Сегодня, 04:54
Updated Сегодня, 04:54
Сотрудница птицефабрики стала миллионершей, выиграв в гослотерею. Как рассказывает счастливица, билет она купила случайно, числа в нем отметила без всякой системы. Об успехе не думала, а когда решила проверить результат, не могла поверить в свою удачу.
Часть денег женщина потратит на покупку квартиры для дочери, часть отправит на погашение собственных банковских кредитов, кроме того, значительную сумму планирует перевести в благотворительный фонд, сообщают организаторы розыгрыша.
По итогам 2023 года 19 новосибирцев стали миллионерами, покупая лотерейные билеты. Общая сумма выигрыша составила более 93 млн рублей.