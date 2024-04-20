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Posted Сегодня, 04:52

Published Сегодня, 04:52

Modified Сегодня, 04:54

Updated Сегодня, 04:54

Числа женщина выбрала по случайному признаку

Жительница Новосибирской области выиграла в лотерею 29 миллионов рублей

20 апреля 2024, 04:52
Фото: 1MI
Числа женщина выбрала по случайному признаку
Кладовщица птицефабрики сорвала куш в государственной лотерее, случайно купив билет

Сотрудница птицефабрики стала миллионершей, выиграв в гослотерею. Как рассказывает счастливица, билет она купила случайно, числа в нем отметила без всякой системы. Об успехе не думала, а когда решила проверить результат, не могла поверить в свою удачу.

Часть денег женщина потратит на покупку квартиры для дочери, часть отправит на погашение собственных банковских кредитов, кроме того, значительную сумму планирует перевести в благотворительный фонд, сообщают организаторы розыгрыша.

По итогам 2023 года 19 новосибирцев стали миллионерами, покупая лотерейные билеты. Общая сумма выигрыша составила более 93 млн рублей.

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#Новосибирск#Новосибирская область#Лотерея#Выигрыш#Удача#Миллионы
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