Америку накрыло черным пятном: фото показал планетарий Новосибирска

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
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Updated Сегодня, 07:13
Америку и Канаду 8 апреля накрыло огромным и пугающим черным пятном во время Великого американского затмения. Фотоизображение масштабного астрономического явления передано на Землю с помощью аппаратуры, установленной на борту МКС.
Снимок был опубликован в социальных сетях сотрудниками Большого новосибирского планетария. Масштабная тень от Луны покрыла внушительную часть континента. Кроме США и Канады, полное солнечное затмение могли наблюдать жители Мексики.
По расчетам астрономов, следующее полное затмение Солнца можно будет наблюдать в США через девять лет, 30 марта 2033 года.