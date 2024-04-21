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Америку накрыло черным пятном: фото показал планетарий Новосибирска

Америку накрыло черным пятном: фото показал планетарий Новосибирска

21 апреля 2024, 07:11
Фото: Телеграм-канал Большого новосибирского планетария
МКС запечатлела Великое американское затмение Солнца, фотографию в соцсетях распространил Большой новосибирский планетарий.

Америку и Канаду 8 апреля накрыло огромным и пугающим черным пятном во время Великого американского затмения. Фотоизображение масштабного астрономического явления передано на Землю с помощью аппаратуры, установленной на борту МКС.

Снимок был опубликован в социальных сетях сотрудниками Большого новосибирского планетария. Масштабная тень от Луны покрыла внушительную часть континента. Кроме США и Канады, полное солнечное затмение могли наблюдать жители Мексики.

По расчетам астрономов, следующее полное затмение Солнца можно будет наблюдать в США через девять лет, 30 марта 2033 года.

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#Юрий Фомиченко#Общество#МКС#Америка#Канада#Черное пятно#Великое американское затмение#Большой новосибирский планетарий
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