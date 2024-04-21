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Бесплатные саженцы кедра раздадут жителям Новосибирской области

Бесплатные саженцы кедра раздадут жителям Новосибирской области

21 апреля 2024, 04:21
Фото: 1MI
Акцию по посадке хвойных деревьев придумали депутаты Роман Яковлев и Александр Бурмистров, саженцы кедра раздадут всем желающим абсолютно бесплатно.

Жители Новосибирской области абсолютно безвозмездно могут получить саженцы кедра и ели, акцию придумали и проводят местные политики: депутат Заксобрания региона, экс-кандидат в губернаторы Роман Яковлев и его коллега из Горсовета Александр Бурмистров. Для раздачи населению уже приготовлено около десятка тысяч единиц посадочного материала.

На своей странице во ВКонтакте Яковлев написал, что это уже не первое подобное мероприятие. Например, в минувшем году жители области смогли посадить в своих дворах, на приусадебных участках или в любом другом месте около восьми тысяч новых деревьев.

Из-за популярности прошлогодней акции и даже возникшего ажиотажа, в этот раз организаторы решили раздать саженцы в два этапа. Роман Яковлев отметил, что в первую очередь хвойные деревья получат его подписчики в соцсетях, отправившие до 15 мая соответствующую заявку и сделавшие перепост.

По словам депутата, он весьма доволен, что жители региона активно реагируют на предложение и их волнует наболевшая проблема сохранности сибирских лесов и экологии.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#Законодательное собрание#Мероприятие#Акция#Роман Яковлев#Саженцы#Александр Бурмистров
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