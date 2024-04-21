Долг за услуги ЖКХ превысил 1,3 млрд рублей в Новосибирской области

Posted Сегодня, 05:09
Published Сегодня, 05:09
Modified Сегодня, 05:11
Updated Сегодня, 05:11
В Новосибирской области в 2023 году долг населения за услуги жилищно-коммунального хозяйства составил около 1,3 миллиарда рублей. В минувшем году жители региона получили счета на оплату услуг на общую сумму 28, 9 миллиарда, однако рассчитались за это не все.
Известно, что Новосибирская область по величине начисленных гражданам в целом сумм находится на втором месте в Сибирском федеральном округе. Опережает регион только Красноярский край — это объясняется большой территорией субъекта и более суровым климатом.
По мнению руководителя местного отделения Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Сергея Аверьяскина, для Новосибирской области такая задолженность — обычное дело. Эксперт заявил, что величина долгов населения каждый год изменяется незначительно. Он полагает, что ресурсоснабжающие организации уже приспособились к подобным ежегодным недоимкам, и на их работе это критично не отражается.