Долг за услуги ЖКХ превысил 1,3 млрд рублей в Новосибирской области

По мнению руководителя местного отделения Национального центра общественного контроля в сфере ЖКХ Сергея Аверьяскина, для Новосибирской области такая задолженность — обычное дело. Эксперт заявил, что величина долгов населения каждый год изменяется незначительно. Он полагает, что ресурсоснабжающие организации уже приспособились к подобным ежегодным недоимкам, и на их работе это критично не отражается.