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Новосибирцы отжигали на концерте

«Как сумасшедшие»: новосибирцы возмутились пьяными зрителями на Супердискотеке 90-х

21 апреля 2024, 03:53
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Новосибирцы отжигали на концерте

Пьяные зрители Супердискотеки 90-х возмутили новосибирцев

В Новосибирске прошла дискотека в стиле 90-х, на которой выступили артисты того периода времени. Вот только не все зрители остались в восторге.

Супердискотека 90-х прошла 20 апреля на сцене «Сибирь-Арены». Перед зрителями пела Оксана Почепа, Отпетые Мошенники, Юлия Беретта и другие артисты. Послушать музыкантов пришли сотни горожан.

Сам концерт понравился многим новосибирцам, судя по комментариям в соцсетях. Однако нашлись и недовольные зрители. Среди минусов были пьяные люди, которые вели себя не совсем адекватно и мешали наслаждаться музыкой остальным:

«Вонища от них, носятся по танцполу, как сумасшедшие, мешают, толкают», — высказались сибиряки.

Кроме того, некоторые отметили минусы работы звука: были неполадки. Однако многие зрители просто наслаждались атмосферой и вспоминали хиты своей молодости.

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