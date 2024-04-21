«Как сумасшедшие»: новосибирцы возмутились пьяными зрителями на Супердискотеке 90-х

Posted Сегодня, 03:53
Published Сегодня, 03:53
Modified Сегодня, 03:55
Updated Сегодня, 03:55
Супердискотека 90-х прошла 20 апреля на сцене «Сибирь-Арены». Перед зрителями пела Оксана Почепа, Отпетые Мошенники, Юлия Беретта и другие артисты. Послушать музыкантов пришли сотни горожан.
Сам концерт понравился многим новосибирцам, судя по комментариям в соцсетях. Однако нашлись и недовольные зрители. Среди минусов были пьяные люди, которые вели себя не совсем адекватно и мешали наслаждаться музыкой остальным:
«Вонища от них, носятся по танцполу, как сумасшедшие, мешают, толкают», — высказались сибиряки.
Кроме того, некоторые отметили минусы работы звука: были неполадки. Однако многие зрители просто наслаждались атмосферой и вспоминали хиты своей молодости.