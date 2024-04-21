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Мужчтина умер

Конфликт знакомых закончился поножовщиной: новосибирец зарезал односельчанина

21 апреля 2024, 13:44
Фото: СКР по Новосибирской области
Мужчтина умер

Новосибирец зарезал 25-летнего односельчанина во время ссоры

В Новосибирской области произошло убийство: молодой мужчина зарезал своего знакомого во время скандала.

По данным регионального СКР, все случилось 21 апреля в Кыштовском районе. 27-летний мужчина поругался с односельчанином. В ходе конфликта он схватился за нож и нанес им удар 25-летнему знакомому. Были задеты жизненно-важные органы.

Молодой мужчина скончался от полученной раны в больнице. Сейчас злоумышленник в числе подозреваемых. Он обвиняется в убийстве. Новосибирец задержан. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Проводится проверка.

Напомним, ранее уволенный дворник едва не зарезал фармацевта. Он кинулся на женщину и ударил ее несколько раз ножом. Та выжила, но получила серьезные раны.

Обиженный дворник едва не зарезал фармацевта ножом после увольнения
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#Эмилия Губарева#Криминал#Происшествия#Новосибирск#Новосибирская область#Нож#Конфликт#Кыштовский район
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