Конфликт знакомых закончился поножовщиной: новосибирец зарезал односельчанина

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
По данным регионального СКР, все случилось 21 апреля в Кыштовском районе. 27-летний мужчина поругался с односельчанином. В ходе конфликта он схватился за нож и нанес им удар 25-летнему знакомому. Были задеты жизненно-важные органы.
Молодой мужчина скончался от полученной раны в больнице. Сейчас злоумышленник в числе подозреваемых. Он обвиняется в убийстве. Новосибирец задержан. В ближайшее время ему изберут меру пресечения. Проводится проверка.
Напомним, ранее уволенный дворник едва не зарезал фармацевта. Он кинулся на женщину и ударил ее несколько раз ножом. Та выжила, но получила серьезные раны.