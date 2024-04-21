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Published Сегодня, 12:17

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Updated Сегодня, 12:22

Тараканов развели соседи

Мигранты на улице Хилокской в Новосибирске устроили «тараканью ферму»

21 апреля 2024, 12:17
Фото: Изображение Midjourney
Тараканов развели соседи

Семья из Узбекистана развела тараканов в доме на Хилокской в Новосибирске

Семья из Узбекистана арендовала квартиру в Новосибирске и развела там антисанитарию. Как итог, во всем доме теперь плодятся тараканы.

В Новосибирске на улице Хилокской произошел конфликт между семьей, приехавшей из Узбекистана, и их соседями. Арендующая квартиру семья разводит тараканов, что вызывает беспокойство у окружающих жильцов.

Новосибирцы уже пробовали самостоятельно избавиться от насекомых, но безрезультатно. В отчаянии они даже замазали дверь соседей специальным гелем и прикрепили записку с просьбой избавиться от тараканов.

Фото: Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!

Однако владельцы квартиры не приняли этого всерьез и обратились за помощью в полицию. Полицейский принял заявление и снял все записки, а в это время старшая по дому написала заявление в ответ и приложила ловушку для тараканов. Жители решительно настроены добиться того, чтобы мигрантов выселили из квартиры.

Фото: Хилокский жилмассив: welcome to ГЕТТО!
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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Полиция#Мигранты#Тараканы#Соседи#Узбекистан
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