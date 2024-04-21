Мигранты на улице Хилокской в Новосибирске устроили «тараканью ферму»

Posted Сегодня, 12:17
Published Сегодня, 12:17
Modified Сегодня, 12:22
Updated Сегодня, 12:22
В Новосибирске на улице Хилокской произошел конфликт между семьей, приехавшей из Узбекистана, и их соседями. Арендующая квартиру семья разводит тараканов, что вызывает беспокойство у окружающих жильцов.
Новосибирцы уже пробовали самостоятельно избавиться от насекомых, но безрезультатно. В отчаянии они даже замазали дверь соседей специальным гелем и прикрепили записку с просьбой избавиться от тараканов.
Однако владельцы квартиры не приняли этого всерьез и обратились за помощью в полицию. Полицейский принял заявление и снял все записки, а в это время старшая по дому написала заявление в ответ и приложила ловушку для тараканов. Жители решительно настроены добиться того, чтобы мигрантов выселили из квартиры.