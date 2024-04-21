Мигранты на улице Хилокской в Новосибирске устроили «тараканью ферму»

Однако владельцы квартиры не приняли этого всерьез и обратились за помощью в полицию. Полицейский принял заявление и снял все записки, а в это время старшая по дому написала заявление в ответ и приложила ловушку для тараканов. Жители решительно настроены добиться того, чтобы мигрантов выселили из квартиры.