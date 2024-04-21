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Posted Сегодня, 09:11

Published Сегодня, 09:11

Modified Сегодня, 09:13

Updated Сегодня, 09:13

Школьник сыграл в фильме

Новосибирский школьник сыграл мажора в фильме про древнюю Русь

21 апреля 2024, 09:11
Фото: киностудия JuniorFilm в ВК
Школьник сыграл в фильме
Юный новосибирец сыграл роль в фильме про древнюю Русь. Он воссоздал образ интересного персонажа.

В фильме «Алатырь» снялся школьник из Новосибирска. Кинокартину снимала местная киношкола JuniorFilm. Героем картины стал Кирилл Карташов. Он проживает в поселке Краснообск и учится в четвертом классе. Школьник выступает в ансамбле и ходит на занятия в театральную студию.

Мальчику досталась роль мажора. Он играл сына богатых родителей, в процессе фильма показывали его становление на путь исправления. Сам фильм затрагивает временной отрывок древней Руси.

Премьера фильма задумана на 22 апреля. Его покажут в кинотеатре «Аврора». Вход сделали свободным для всех желающих.

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#Эмилия Губарева#Новосибирск#Новосибирская область#Дети#Кино#Фильм#Краснообск
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