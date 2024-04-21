Новосибирский школьник сыграл мажора в фильме про древнюю Русь

В фильме «Алатырь» снялся школьник из Новосибирска. Кинокартину снимала местная киношкола JuniorFilm. Героем картины стал Кирилл Карташов. Он проживает в поселке Краснообск и учится в четвертом классе. Школьник выступает в ансамбле и ходит на занятия в театральную студию.