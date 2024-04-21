Опубликованы топ милых фото манулов из Новосибирского зоопарка

Posted Сегодня, 11:54
Published Сегодня, 11:54
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
23 апреля во всем мире отмечают международный день манула. Манул — это хищник из семейства кошачьих. Он похож внешностью и размером на домашнего кота.
В честь этого праздника, Новосибирский зоопарк 21 апреля провел большой праздник. Событие перенесли на воскресенье, чтобы посетить его смогли все желающие сибиряки.
Мы собрали для вас самые милые кадры пушистых животных зоологического парка, снятых авторами ютуб-канала Манулизация.
Также зоопарк показал фотографии манулов, которые там живут. Фотографии собрали десятки лайков.