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Published Сегодня, 11:54

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Updated Сегодня, 11:56

Манулов запечатлели на камеру

Опубликованы топ милых фото манулов из Новосибирского зоопарка

21 апреля 2024, 11:54
Фото: Эмилия Губарева / atas.info
Манулов запечатлели на камеру
В Новосибирском зоопарке отпраздновали день манула. Появились фотографии милых зверят.

23 апреля во всем мире отмечают международный день манула. Манул — это хищник из семейства кошачьих. Он похож внешностью и размером на домашнего кота.

В честь этого праздника, Новосибирский зоопарк 21 апреля провел большой праздник. Событие перенесли на воскресенье, чтобы посетить его смогли все желающие сибиряки.

Мы собрали для вас самые милые кадры пушистых животных зоологического парка, снятых авторами ютуб-канала Манулизация.

Видео: atas.info/кадры из ютуб-канала Манулизация

Также зоопарк показал фотографии манулов, которые там живут. Фотографии собрали десятки лайков.

Фото: Новосибирский зоопарк
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#Эмилия Губарева#Видео#Новосибирск#Животные#Зоопарк#Новосибирский зоопарк#Манул
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