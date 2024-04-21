Подросток загадочно исчез в Новосибирске — он нуждается в медпомощи

У пропавшего следующие приметы: небольшая бородка, рост 173 сантиметра, он имеет плотное телосложение, волосы русого цвета, голубые глаза. В день пропажи он оделся следующим образом: в куртку болотного цвета с капюшоном, штаны черного цвета, белую футболку и черные кроссовки.