Подросток загадочно исчез в Новосибирске — он нуждается в медпомощи

Posted Сегодня, 07:09
Published Сегодня, 07:09
Modified Сегодня, 07:11
Updated Сегодня, 07:11
В Новосибирске ищут Ивана Ефремова. Подросток пропал 18 апреля, уйдя в неустановленном направлении. Проживает парень в Первомайском районе. Он нуждается в медицинской помощи.
У пропавшего следующие приметы: небольшая бородка, рост 173 сантиметра, он имеет плотное телосложение, волосы русого цвета, голубые глаза. В день пропажи он оделся следующим образом: в куртку болотного цвета с капюшоном, штаны черного цвета, белую футболку и черные кроссовки.
Если вы знаете что-либо о местонахождении Ивана, сообщите волонтерам отряда «ЛизаАлерт» по номеру, указанному в ориентировке или позвоните по телефону 112.