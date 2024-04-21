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Posted Сегодня, 07:09

Published Сегодня, 07:09

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

Куда исчез подросток, неизвестно

Подросток загадочно исчез в Новосибирске — он нуждается в медпомощи

21 апреля 2024, 07:09
Фото: Изображение Midjourney
Куда исчез подросток, неизвестно

Пропавшего подростка в куртке болотного цвета ищут в Новосибирске с 18 апреля

В Новосибирске ищут таинственно пропавшего 16-летнего подростка. Его ориентировку распространяют волонтеры.

В Новосибирске ищут Ивана Ефремова. Подросток пропал 18 апреля, уйдя в неустановленном направлении. Проживает парень в Первомайском районе. Он нуждается в медицинской помощи.

У пропавшего следующие приметы: небольшая бородка, рост 173 сантиметра, он имеет плотное телосложение, волосы русого цвета, голубые глаза. В день пропажи он оделся следующим образом: в куртку болотного цвета с капюшоном, штаны черного цвета, белую футболку и черные кроссовки.

Если вы знаете что-либо о местонахождении Ивана, сообщите волонтерам отряда «ЛизаАлерт» по номеру, указанному в ориентировке или позвоните по телефону 112.

Подросток пропалПодросток пропал
Подросток пропал
Фото: ЛизаАлерт
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#Эмилия Губарева#Общество#Новосибирск#Новосибирская область#Пропал#Поиск#Пропажа#Подростки#Лиза Алерт
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