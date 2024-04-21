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Покупать больше смартфонов стали жители Новосибирской области

Покупать больше смартфонов стали жители Новосибирской области

21 апреля 2024, 07:48
Фото: 1MI
С начала 2024 года в Новосибирской области резко повысился спрос на смартфоны, самыми популярными называют Realme и Xiaomi, пишет РБК Новосибирск.

В Новосибирской области с начала 2024 года сразу на 51% увеличились объемы продаж смартфонов. Самыми популярными у жителей региона марками являются Realme и Xiaomi.

Что же касается финансовой составляющей, то по сравнению в минувшим годом продавцы этого вида техники для связи получили на 83% больше. Покупатели же, по информации компании Ozon вынуждены сейчас тратить на покупку нового смартфона денег на 19% больше, чем ранее.

По мнению преподавателя кафедры маркетинга НГУЭУ Анны Иноземцевой, в Новосибирской области, так как аппараты премиум-класса не всем по карману, покупатели смартфонов обычно выбирают модели производителей из Китая. Они по стоимости и качеству попадают в средний сегмент данного рынка. Кроме того, ассортимент таких смартфонов весьма велик.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирская область#Китай#Спрос на смартфоны#Realme#Xiaomi#Продажи смартфонов
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