Покупать больше смартфонов стали жители Новосибирской области

Posted Сегодня, 07:48
Published Сегодня, 07:48
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Updated Сегодня, 07:50
В Новосибирской области с начала 2024 года сразу на 51% увеличились объемы продаж смартфонов. Самыми популярными у жителей региона марками являются Realme и Xiaomi.
Что же касается финансовой составляющей, то по сравнению в минувшим годом продавцы этого вида техники для связи получили на 83% больше. Покупатели же, по информации компании Ozon вынуждены сейчас тратить на покупку нового смартфона денег на 19% больше, чем ранее.
По мнению преподавателя кафедры маркетинга НГУЭУ Анны Иноземцевой, в Новосибирской области, так как аппараты премиум-класса не всем по карману, покупатели смартфонов обычно выбирают модели производителей из Китая. Они по стоимости и качеству попадают в средний сегмент данного рынка. Кроме того, ассортимент таких смартфонов весьма велик.