Покупать больше смартфонов стали жители Новосибирской области

Что же касается финансовой составляющей, то по сравнению в минувшим годом продавцы этого вида техники для связи получили на 83% больше. Покупатели же, по информации компании Ozon вынуждены сейчас тратить на покупку нового смартфона денег на 19% больше, чем ранее.