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Пожар охватил крышу

Пожар полыхал всю ночь в доме на Советской в Новосибирске — огонь охватил крышу

21 апреля 2024, 05:06
Фото: ГУ МЧС России
Пожар охватил крышу

Пожар полыхал всю ночь в доме на Советской в Новосибирске

В ночь с 20 на 21 апреля в центре Новосибирска случился пожар: огонь охватил крышу здания.

Огонь охватил крышу жилого дома на улице Советской. Чтобы потушить его, на место прибыли пожарные и спасатели МАСС. Проезд автомобилей, кроме спецмашин, был перекрыт. Об этом свидетельствовали данные 2ГИС.

Открытое горение, как сообщили в МЧС, удалось ликвидировать спустя время. Дым из дома уже не валит: его было видно даже со стороны Нарымского сквера, который располагается напротив здания. Однако работы по тушению еще не завершены.

Площадь пожара составила 900 квадратов. Жильцов оперативно эвакуировали. Пострадавших среди них нет. На месте сейчас работают порядка 120 специалистов и 32 единицы техники.

На месте работает оперштабНа месте работает оперштаб
На месте работает оперштаб
Фото: ГУ МЧС
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