Рэпер Дава угодил в больницу с отравлением в Санкт-Петербурге

Posted Сегодня, 06:13
Published Сегодня, 06:13
Modified Сегодня, 06:15
Updated Сегодня, 06:15
Исполнитель рэпа и блогер Давид Манукян, более известный как Дава, угодил на больничную койку после диагностированного медиками отравления пищей. В медицинский стационар Даву привезла карета скорой помощи.
В своем личном блоге Давид Манукян опубликовал фото из больничной палаты, сделанный после того, как ему поставили капельницу.
Дава также написал о предполагаемых причинах госпитализации. После утреннего завтрака он отправился на съемки нового сериала. В процессе работы Дава внезапно почувствовал себя плохо. Один из членов киногруппы позвонил в неотложку: врачи приняли решение оставить Манукяна в больнице как минимум на ночь.
Дава предполагает, что отравился некачественными продуктами во время завтрака утром.