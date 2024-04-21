Рэпер Дава угодил в больницу с отравлением в Санкт-Петербурге

Дава также написал о предполагаемых причинах госпитализации. После утреннего завтрака он отправился на съемки нового сериала. В процессе работы Дава внезапно почувствовал себя плохо. Один из членов киногруппы позвонил в неотложку: врачи приняли решение оставить Манукяна в больнице как минимум на ночь.