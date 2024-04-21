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Новосибирский блогер Дава экстренно госпитализирован в больницу Санкт-Петербурга

Рэпер Дава угодил в больницу с отравлением в Санкт-Петербурге

21 апреля 2024, 06:13
Фото: 1MI

Новосибирский блогер Дава экстренно госпитализирован в больницу Санкт-Петербурга

Популярный исполнитель и блогер почувствовал симптомы отравления после завтрака, в больницу его доставили на скорой помощи, сообщается в личном блоге Давида Манукяна.

Исполнитель рэпа и блогер Давид Манукян, более известный как Дава, угодил на больничную койку после диагностированного медиками отравления пищей. В медицинский стационар Даву привезла карета скорой помощи.

В своем личном блоге Давид Манукян опубликовал фото из больничной палаты, сделанный после того, как ему поставили капельницу.

Дава также написал о предполагаемых причинах госпитализации. После утреннего завтрака он отправился на съемки нового сериала. В процессе работы Дава внезапно почувствовал себя плохо. Один из членов киногруппы позвонил в неотложку: врачи приняли решение оставить Манукяна в больнице как минимум на ночь.

Дава предполагает, что отравился некачественными продуктами во время завтрака утром.

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