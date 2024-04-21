Стало известно, кто нашел тело пропавшего в Новосибирске шурина Яна Топлеса

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Блогер Ян Топлес, который имеет миллионную аудиторию в соцсетях, решил прояснить, кто именно нашел тело брата его жены. Как писали многие СМИ, Анатолия Евтушенко нашли волонтеры. Такие выводы были сделаны, так как ориентировку распространяли именно поисковики: они же и объявили о завершении поисков, которые обернулись трагедией.
Однако, как уточнил блогер, для поисков родственники нанимали частного детектива. Он же и нашел пропавшего мужчину.
Известно, что Анатолию было 29 лет. Он жил в Междуреченске и приехал в Новосибирск устраиваться на работу. Он остановился в хостеле, собирался пойти на собеседование, а перед этим сделать стрижку. В барбершопе он почувствовал себя плохо. От медицинской помощи мужчина отказался и ушел в неизвестном направлении. С тех пор, с 9 февраля, шурин блогера числился пропавшим.
Анатолия Евтушенко нашли мертвым лишь 11 апреля. При каких обстоятельствах и где именно он умер, неизвестно. В причинах его смерти разбираются специалисты, в том числе Следком. Однако смерть насильственной не называют.