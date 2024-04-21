Стало известно, кто нашел тело пропавшего в Новосибирске шурина Яна Топлеса

Известно, что Анатолию было 29 лет. Он жил в Междуреченске и приехал в Новосибирск устраиваться на работу. Он остановился в хостеле, собирался пойти на собеседование, а перед этим сделать стрижку. В барбершопе он почувствовал себя плохо. От медицинской помощи мужчина отказался и ушел в неизвестном направлении. С тех пор, с 9 февраля, шурин блогера числился пропавшим.