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Published Сегодня, 08:04

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Updated Сегодня, 08:06

Мужчина умер

Стало известно, кто нашел тело пропавшего в Новосибирске шурина Яна Топлеса

21 апреля 2024, 08:04
Фото: соцсети/1MI
Мужчина умер
В Новосибирске больше двух месяцев искали Анатолия Евтушенко, брата жены блогера Яна Топлеса. Его тело нашли на прошлой неделе.

Блогер Ян Топлес, который имеет миллионную аудиторию в соцсетях, решил прояснить, кто именно нашел тело брата его жены. Как писали многие СМИ, Анатолия Евтушенко нашли волонтеры. Такие выводы были сделаны, так как ориентировку распространяли именно поисковики: они же и объявили о завершении поисков, которые обернулись трагедией.

Однако, как уточнил блогер, для поисков родственники нанимали частного детектива. Он же и нашел пропавшего мужчину.

Известно, что Анатолию было 29 лет. Он жил в Междуреченске и приехал в Новосибирск устраиваться на работу. Он остановился в хостеле, собирался пойти на собеседование, а перед этим сделать стрижку. В барбершопе он почувствовал себя плохо. От медицинской помощи мужчина отказался и ушел в неизвестном направлении. С тех пор, с 9 февраля, шурин блогера числился пропавшим.

Анатолия Евтушенко нашли мертвым лишь 11 апреля. При каких обстоятельствах и где именно он умер, неизвестно. В причинах его смерти разбираются специалисты, в том числе Следком. Однако смерть насильственной не называют.

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