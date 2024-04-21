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Все работы завершат осенью

Театр «Красный факел» отремонтируют в Новосибирске — работы завершат осенью

21 апреля 2024, 04:26
Фото: Дмитрий Тростников / atas.info
Все работы завершат осенью

26 млн потратят на ремонт театра «Красный факел» в Новосибирске

Театр «Красный факел», который располагается в центре Новосибирска, будет отремонтирован до осени 2024 года.

Капремонт театра «Красный факел» запланировали в Новосибирске. Для этого ищется подрядчик, который сможет сделать работы по обновлению здания. Заказчиком выступает само культурное учреждение.

В ходе ремонта планируется обновить крышу, лестницу, усилить фундамент и починить парапетные столбики и балюстраду. Срок завершения приема заявок на участие в тендере — 6 мая.

Все ремонтные работы будут завершены до 30 ноября 2024 года. Общая сумма контракта составляет 26 миллионов рублей, говорится на сайте госзакупок.

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#Эмилия Губарева#Культура#Новосибирск#Ремонт#Театр#Госзакупки#Капитальный ремонт#Красный факел
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