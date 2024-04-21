Театр «Красный факел» отремонтируют в Новосибирске — работы завершат осенью

Posted Сегодня, 04:26
Published Сегодня, 04:26
Modified Сегодня, 04:28
Updated Сегодня, 04:28
Капремонт театра «Красный факел» запланировали в Новосибирске. Для этого ищется подрядчик, который сможет сделать работы по обновлению здания. Заказчиком выступает само культурное учреждение.
В ходе ремонта планируется обновить крышу, лестницу, усилить фундамент и починить парапетные столбики и балюстраду. Срок завершения приема заявок на участие в тендере — 6 мая.
Все ремонтные работы будут завершены до 30 ноября 2024 года. Общая сумма контракта составляет 26 миллионов рублей, говорится на сайте госзакупок.