В Новосибирске продолжается уничтожение памятников Алтайской железной дороги

О начале работ по демонтажу крыш и интерьера двух одноэтажных домов 1915 года постройки мы рассказывали в конце марта. После нашей публикации и вмешательства гражданских активистов работы были остановлены, а руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку по факту разрушения памятников, которые находятся в оперативном управлении администрации Октябрьского района Новосибирска.