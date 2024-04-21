В Новосибирске продолжается уничтожение памятников Алтайской железной дороги

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Published Сегодня, 10:39
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В воскресенье, 21 апреля, активисты обнаружили следы продолжающихся незаконных работ в зданиях на улице Якушева, 142 и 144, имеющих статус объектов культурного наследия регионального значения. Внутри разрушены все внутренние стены и перегородки, по сути, от исторических строений остались только внешние стены. Кровля была разобрана ранее.
«Просто голая коробка. Все внутри уничтожено. Старинные крепкие кирпичи уложены рядами и кучами, похоже, их ломали кувалдой или чем-то подобным. Но никаких рабочих сейчас тут нет», — сообщил редакции Atas.Info сопредседатель регионального отделения «Культурного фронта России» Олег Викторович с места событий.
Председатель новосибирского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Наталья Шамина вызвала полицию, силовики зафиксировали картину. В отделе полиции «Октябрьский» общественница написала заявление по признакам преступления, подпадающим под действие статьи УК РФ «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия».
О начале работ по демонтажу крыш и интерьера двух одноэтажных домов 1915 года постройки мы рассказывали в конце марта. После нашей публикации и вмешательства гражданских активистов работы были остановлены, а руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку по факту разрушения памятников, которые находятся в оперативном управлении администрации Октябрьского района Новосибирска.
Кто ведет работы без необходимого разрешения Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области, до сих пор неизвестно. Муниципалитет открещивается от причастности к происходящему.