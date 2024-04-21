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От исторических зданий остались только внешние стены

В Новосибирске продолжается уничтожение памятников Алтайской железной дороги

21 апреля 2024, 10:39
Фото: atas.info
От исторических зданий остались только внешние стены
Несмотря на поручение главы Следкома Бастрыкина провести проверку информации о нанесении вреда объектам культурного наследия, продолжается разрушение 100-летних строений в Октябрьском районе

В воскресенье, 21 апреля, активисты обнаружили следы продолжающихся незаконных работ в зданиях на улице Якушева, 142 и 144, имеющих статус объектов культурного наследия регионального значения. Внутри разрушены все внутренние стены и перегородки, по сути, от исторических строений остались только внешние стены. Кровля была разобрана ранее.

«Просто голая коробка. Все внутри уничтожено. Старинные крепкие кирпичи уложены рядами и кучами, похоже, их ломали кувалдой или чем-то подобным. Но никаких рабочих сейчас тут нет», — сообщил редакции Atas.Info сопредседатель регионального отделения «Культурного фронта России» Олег Викторович с места событий.
Уничтожена вся внутренняя историческая планировкаУничтожена вся внутренняя историческая планировка
Уничтожена вся внтренняя историческая планировкаУничтожена вся внтренняя историческая планировка
Уничтожена вся внтренняя историческая планировкаУничтожена вся внтренняя историческая планировка
Уничтожена вся внтренняя историческая планировкаУничтожена вся внтренняя историческая планировка
Уничтожена вся внутренняя историческая планировка
Фото: atas.info

Председатель новосибирского областного отделения Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры Наталья Шамина вызвала полицию, силовики зафиксировали картину. В отделе полиции «Октябрьский» общественница написала заявление по признакам преступления, подпадающим под действие статьи УК РФ «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия».

О начале работ по демонтажу крыш и интерьера двух одноэтажных домов 1915 года постройки мы рассказывали в конце марта. После нашей публикации и вмешательства гражданских активистов работы были остановлены, а руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил провести доследственную проверку по факту разрушения памятников, которые находятся в оперативном управлении администрации Октябрьского района Новосибирска.

Кто ведет работы без необходимого разрешения Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Новосибирской области, до сих пор неизвестно. Муниципалитет открещивается от причастности к происходящему.

«Это преступление»: в Новосибирске прошел пикет за сохранение памятников истории
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#Артем Шершнев#Новосибирск#История#Архитектура#Памятник#Разрушение#Объект культурного наследия
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