11-летний мальчик пропал ночью в Новосибирске

Posted Сегодня, 05:32
Published Сегодня, 05:32
Modified Сегодня, 05:51
Updated Сегодня, 05:51
11-летний мальчик пропал вечером 21 апреля в Ленинском районе. Сообщение об исчезновении поступило в 23 часа, сообщили в пресс-службе Росгвардии.
Ребенок вышел из дома на улице Немировича-Данченко и пошел гулять. Но в назначенное время домой он не вернулся.
Сотрудники Росгвардии Сергей Шидман и Вадим Семенихин обнаружили похожего по приметам мальчика около полуночи на улице Титова. Он рассказал, что гулял и потерялся. Дорогу домой самостоятельно найти не смог. С мальчиком всё хорошо.
Ребенка отвезли в ближайшее отделение полиции, откуда его забрали родители.