11-летний мальчик пропал ночью в Новосибирске

Сотрудники Росгвардии Сергей Шидман и Вадим Семенихин обнаружили похожего по приметам мальчика около полуночи на улице Титова. Он рассказал, что гулял и потерялся. Дорогу домой самостоятельно найти не смог. С мальчиком всё хорошо.