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11-летний мальчик пропал ночью в Новосибирске

11-летний мальчик пропал ночью в Новосибирске

22 апреля 2024, 05:32
Фото: пресс-служба Росгвардии
Ребенок вышел из дома на улице Немировича-Данченко и пошел гулять. Но в назначенное время домой он не вернулся.

11-летний мальчик пропал вечером 21 апреля в Ленинском районе. Сообщение об исчезновении поступило в 23 часа, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Ребенок вышел из дома на улице Немировича-Данченко и пошел гулять. Но в назначенное время домой он не вернулся.

Сотрудники Росгвардии Сергей Шидман и Вадим Семенихин обнаружили похожего по приметам мальчика около полуночи на улице Титова. Он рассказал, что гулял и потерялся. Дорогу домой самостоятельно найти не смог. С мальчиком всё хорошо.

Ребенка отвезли в ближайшее отделение полиции, откуда его забрали родители.

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