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«Дискус» строит недорогое панельное жилье

Бастрыкин вновь заинтересовался пайщиками «Дискуса» в Новосибирске

22 апреля 2024, 02:57
Фото: atas.info
«Дискус» строит недорогое панельное жилье
Глава Следкома России потребовал от своих новосибирских подчиненных представить доклад, почему проблемы людей, почему проблемы людей, покупавших квартиры у структур Алексея Джулая, до сих пор не решены

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от главы управления Следкома по Новосибирской области Евгения Долгалева повторно доложить о ходе расследования уголовного дела по признакам мошенничества при строительстве жилых домов с участием ГК «Дискус». Это стало реакцией на очередное обращение покупателей квартир. На этот раз участница жилищно-строительного кооператива (такую форму использует «Дискус» при возведении жилья), которая еще в 2020 году полностью оплатила свои квадратные метры, сообщила, что дом так и не построен.

Весной 2023 против Алексея Джулая, депутата горсовета и главы одного из крупнейших застройщиков Новосибирска, ГК «Дискус», было возбуждено уголовное дело по подозрению в крупном мошенничестве со средствами пайщиков строительных кооперативов.

Сам Джулай говорил, что дома, которые числятся несданными на бумаге, в реальности давно заселены, а официально ввести их в эксплуатацию мешает позиция муниципалитета. В реальности же число физически незавершенных домов измеряется десятками.

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