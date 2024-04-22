Бастрыкин вновь заинтересовался пайщиками «Дискуса» в Новосибирске

Posted Сегодня, 02:57
Published Сегодня, 02:57
Modified Сегодня, 02:59
Updated Сегодня, 02:59
Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от главы управления Следкома по Новосибирской области Евгения Долгалева повторно доложить о ходе расследования уголовного дела по признакам мошенничества при строительстве жилых домов с участием ГК «Дискус». Это стало реакцией на очередное обращение покупателей квартир. На этот раз участница жилищно-строительного кооператива (такую форму использует «Дискус» при возведении жилья), которая еще в 2020 году полностью оплатила свои квадратные метры, сообщила, что дом так и не построен.
Весной 2023 против Алексея Джулая, депутата горсовета и главы одного из крупнейших застройщиков Новосибирска, ГК «Дискус», было возбуждено уголовное дело по подозрению в крупном мошенничестве со средствами пайщиков строительных кооперативов.
Сам Джулай говорил, что дома, которые числятся несданными на бумаге, в реальности давно заселены, а официально ввести их в эксплуатацию мешает позиция муниципалитета. В реальности же число физически незавершенных домов измеряется десятками.