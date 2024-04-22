Бастрыкин вновь заинтересовался пайщиками «Дискуса» в Новосибирске

Руководитель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от главы управления Следкома по Новосибирской области Евгения Долгалева повторно доложить о ходе расследования уголовного дела по признакам мошенничества при строительстве жилых домов с участием ГК «Дискус». Это стало реакцией на очередное обращение покупателей квартир. На этот раз участница жилищно-строительного кооператива (такую форму использует «Дискус» при возведении жилья), которая еще в 2020 году полностью оплатила свои квадратные метры, сообщила, что дом так и не построен.