Депутат Госдумы требует включить Новосибирск в федеральный проект «Чистый воздух»

Posted Сегодня, 09:07
Published Сегодня, 09:07
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Updated Сегодня, 09:09
Парламентарий Виктор Игнатов высказался о необходимости включения Новосибирска в федеральную программу «Чистый воздух», которая является частью национального проекта «Экология».
Законотворец неудовлетворен тем, что в экологическую программу вошли города из разных регионов России, но третий город по численности населения в стране — Новосибирск, почему-то не был включен. При этом программа осуществляется в небольшом Искитиме.
Игнатов объяснил, что в программу попадают города, где уровень загрязнения воздуха в течение трех лет был оценен от «высокого» до «очень высокого». В Новосибирске степень загрязнения официально считается «повышенной», что, вероятно, стало причиной невключения города в программу.
В то же время жители Новосибирска постоянно сталкиваются с проблемами смога и повышенной загазованности. В городе часто объявляют режим неблагоприятных метеорологических условий.
Виктор Игнатов подверг сомнению точность данных Росгидромета, которые, по его словам, получены с технически устаревших пунктов контроля качества воздуха.
Основываясь на своих наблюдениях, депутат направил письмо заместителю министра природных ресурсов и экологии, руководителю программы «Чистый воздух» Константину Цыганову, чтобы привлечь внимание к данной ситуации.
В январе объявили, что Искитим вошел в федеральную программу «Чистый воздух». Ожидается, что во время действия программы, с 2026 по 2030 год, количество загрязнений воздуха снизится в два раза. Результат планируют получить за счет модернизации производств, газификации котельных и частного сектора, переход на автобусы большей вместимости, ликвидации свалок.
Проект «Чистый воздух» реализуют с 2019 года. Сейчас в него входят 43 города.