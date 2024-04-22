Депутат Госдумы требует включить Новосибирск в федеральный проект «Чистый воздух»

В январе объявили, что Искитим вошел в федеральную программу «Чистый воздух». Ожидается, что во время действия программы, с 2026 по 2030 год, количество загрязнений воздуха снизится в два раза. Результат планируют получить за счет модернизации производств, газификации котельных и частного сектора, переход на автобусы большей вместимости, ликвидации свалок.