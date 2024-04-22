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Новосибирск получил надежду на включение в федеральный проект «Чистый воздух»

Депутат Госдумы требует включить Новосибирск в федеральный проект «Чистый воздух»

22 апреля 2024, 09:07
Фото: Алина Гурицкая / atas.info

Новосибирск получил надежду на включение в федеральный проект «Чистый воздух»

Новосибирцы страдают от смога и загазованности. В городе регулярно вводят режим неблагоприятных метеоусловий.

Парламентарий Виктор Игнатов высказался о необходимости включения Новосибирска в федеральную программу «Чистый воздух», которая является частью национального проекта «Экология».

Законотворец неудовлетворен тем, что в экологическую программу вошли города из разных регионов России, но третий город по численности населения в стране — Новосибирск, почему-то не был включен. При этом программа осуществляется в небольшом Искитиме.

Игнатов объяснил, что в программу попадают города, где уровень загрязнения воздуха в течение трех лет был оценен от «высокого» до «очень высокого». В Новосибирске степень загрязнения официально считается «повышенной», что, вероятно, стало причиной невключения города в программу.

В то же время жители Новосибирска постоянно сталкиваются с проблемами смога и повышенной загазованности. В городе часто объявляют режим неблагоприятных метеорологических условий.

Виктор Игнатов подверг сомнению точность данных Росгидромета, которые, по его словам, получены с технически устаревших пунктов контроля качества воздуха.

Основываясь на своих наблюдениях, депутат направил письмо заместителю министра природных ресурсов и экологии, руководителю программы «Чистый воздух» Константину Цыганову, чтобы привлечь внимание к данной ситуации.

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В январе объявили, что Искитим вошел в федеральную программу «Чистый воздух». Ожидается, что во время действия программы, с 2026 по 2030 год, количество загрязнений воздуха снизится в два раза. Результат планируют получить за счет модернизации производств, газификации котельных и частного сектора, переход на автобусы большей вместимости, ликвидации свалок.

Проект «Чистый воздух» реализуют с 2019 года. Сейчас в него входят 43 города.

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#Алёна Рогонова#Политика#Экология#Новосибирск#Воздух#Нацпроект#Депутаты Госдумы#Качество воздуха#Виктор Игнатов
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