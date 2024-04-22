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Движение большегрузов временно ограничили в Новосибирске

Движение большегрузов временно ограничили в Новосибирске

22 апреля 2024, 03:51
Фото: 1MI
Запрет на передвижение тяжелых грузовых автомобилей по городским дорогам связан с необходимостью сохранить дорожное полотно в период весенней нестабильной погоды, следует из сообщения пресс-центра мэрии.

В Новосибирске с понедельника, 22 апреля вводится временное ограничение большегрузов по автомобильным дорогам в городской черте. Водителям таких транспортных средств запрещаются поездки по мегаполису с 6 утра и до 22 вечера.

В пресс-центре мэрии уточнили, что запрет распространяется на грузовики весом более 12 тонн и автомобили, производители которых установили им максимальную скорость не более 30 километров в час.

В первую очередь городские власти намерены обеспечить надлежащее состояние покрытия городских дорог в весеннюю распутицу. Еще одна задача — снижение аварийности в неблагоприятных для вождения условиях.

В то же время, ограничения не будут действовать на автобусы, на большегрузы, везущие продукты, почту, лекарства, различные виды топлива и твердые коммунальные отходы.

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#Юрий Фомиченко#Общество#Новосибирск#Дороги#Мэрия#Ограничение#Большегрузы
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