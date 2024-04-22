Движение большегрузов временно ограничили в Новосибирске

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Published Сегодня, 03:51
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В Новосибирске с понедельника, 22 апреля вводится временное ограничение большегрузов по автомобильным дорогам в городской черте. Водителям таких транспортных средств запрещаются поездки по мегаполису с 6 утра и до 22 вечера.
В пресс-центре мэрии уточнили, что запрет распространяется на грузовики весом более 12 тонн и автомобили, производители которых установили им максимальную скорость не более 30 километров в час.
В первую очередь городские власти намерены обеспечить надлежащее состояние покрытия городских дорог в весеннюю распутицу. Еще одна задача — снижение аварийности в неблагоприятных для вождения условиях.
В то же время, ограничения не будут действовать на автобусы, на большегрузы, везущие продукты, почту, лекарства, различные виды топлива и твердые коммунальные отходы.