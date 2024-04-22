Когда и где можно освятить вербы в Новосибирске

Как рассказала Atas.info руководитель пресс-службы Новосибирской епархии Лилия Ткаченко, освящение верб в новосибирских храмах будет проходить на вечерних богослужениях в субботу, 27 апреля. В большинстве храмов вечерние службы начинаются в 17 часов. Также освятить вербу можно непосредственно в Вербное воскресение, 28 апреля. Подойти можно в течение дня.