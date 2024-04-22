Когда и где можно освятить вербы в Новосибирске

Posted Сегодня, 09:44
Published Сегодня, 09:44
Modified Сегодня, 10:59
Updated Сегодня, 10:59
В это время принято освящать веточки вербы — аналог пальмовых листьев, которыми встречали Христа жители Иерусалима.
Как рассказала Atas.info руководитель пресс-службы Новосибирской епархии Лилия Ткаченко, освящение верб в новосибирских храмах будет проходить на вечерних богослужениях в субботу, 27 апреля. В большинстве храмов вечерние службы начинаются в 17 часов. Также освятить вербу можно непосредственно в Вербное воскресение, 28 апреля. Подойти можно в течение дня.
По наблюдениям редакции, в Новосибирске веточки вербы можно найти у торговцев возле метро «Площадь Маркса», на площади Калинина, на рынках и других местах массовой торговли. Также никто не мешает сорвать веточки самостоятельно.