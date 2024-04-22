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Posted Сегодня, 09:44

Published Сегодня, 09:44

Modified Сегодня, 10:59

Updated Сегодня, 10:59

Все желающие могут прийти в храмы и освятить вербы

Когда и где можно освятить вербы в Новосибирске

22 апреля 2024, 09:44
Фото: Изображение Midjourney
Все желающие могут прийти в храмы и освятить вербы
У православных христиан началась Вербная неделя. Она отличается от календарной и продлится с воскресенья, 21 апреля, по субботу, 27 апреля.

В это время принято освящать веточки вербы — аналог пальмовых листьев, которыми встречали Христа жители Иерусалима.

Как рассказала Atas.info руководитель пресс-службы Новосибирской епархии Лилия Ткаченко, освящение верб в новосибирских храмах будет проходить на вечерних богослужениях в субботу, 27 апреля. В большинстве храмов вечерние службы начинаются в 17 часов. Также освятить вербу можно непосредственно в Вербное воскресение, 28 апреля. Подойти можно в течение дня.

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По наблюдениям редакции, в Новосибирске веточки вербы можно найти у торговцев возле метро «Площадь Маркса», на площади Калинина, на рынках и других местах массовой торговли. Также никто не мешает сорвать веточки самостоятельно.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Праздник#Религия#Храмы#Верба
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