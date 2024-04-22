atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 22 апреля, 05:34

Published 22 апреля, 05:34

Modified 22 апреля, 05:36

Updated 22 апреля, 05:36

Автомобилистам запретят парковаться на трех улицах в Новосибирске

Из-за уборки дорог запретят парковку на двух улицах Новосибирска

22 апреля 2024, 05:34
Фото: 1MI

Автомобилистам запретят парковаться на трех улицах в Новосибирске

Парковаться запретят на всей протяженности улицы Сакко и Ванцетти, а также на участке улицы Советской, следует из сообщения пресс-центра мэрии.

В Железнодорожном и Октябрьском районах Новосибирска с 25 апреля автомобилям запретят парковаться на двух улицах. Как рассказали в пресс-центре мэрии, это связано с необходимостью тщательно убрать проезжую часть после зимнего периода.

Известно, что на улице Сакко и Ванцетти запретят парковаться на всей ее протяженности, а на улице Советской — лишь на участке от Свердлова до Максима Горького.

В муниципалитете попросили водителей быть повнимательнее и строго соблюдать правила дорожного движения.

Читайте также:
Движение большегрузов временно ограничили в Новосибирске Движение большегрузов временно ограничили в НовосибирскеСильнейшие лесные пожары в мае прогнозируют синоптики в Новосибирской областиЖителей Новосибирской области предупредили о мощных магнитных бурях
#Юрий Фомиченко#Общество#Парковка#Октябрьский район#Железнодорожный район#Советская улица#Сакко и Ванцетти
Подпишитесь
Популярное