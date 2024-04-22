Многодетный отец требует художественную школу для дочери на пикете в Новосибирске

По словам супруги Игоря, Ирины, в январе этого года, после того, как президент Владимир Путин подписал указ о мерах поддержки многодетных семей, они обратились в школу искусств № 28 на улице Выборная с просьбой взять на бесплатное обучение их 9-летнюю дочь. Соответствующее разрешение было получено в городском департаменте образования. Но поскольку учебный год уже начался, девочке предложили ходить на специальные платные курсы, которые проходят дважды в неделю. Занятия для девочки будут бесплатные, но посещать она их может только раз в неделю, с 11-30 до 13-00.