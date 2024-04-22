Многодетный отец требует художественную школу для дочери на пикете в Новосибирске

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Житель Новосибирска Игорь Фицай в понедельник, 22 апреля, вышел на одиночный пикет у главного входа в правительство Новосибирской области. Отец троих детей требует чиновников вмешаться в скандальную ситуацию, связанную с отказом в бесплатных занятиях в художественной школе одной из его дочерей.
По словам супруги Игоря, Ирины, в январе этого года, после того, как президент Владимир Путин подписал указ о мерах поддержки многодетных семей, они обратились в школу искусств № 28 на улице Выборная с просьбой взять на бесплатное обучение их 9-летнюю дочь. Соответствующее разрешение было получено в городском департаменте образования. Но поскольку учебный год уже начался, девочке предложили ходить на специальные платные курсы, которые проходят дважды в неделю. Занятия для девочки будут бесплатные, но посещать она их может только раз в неделю, с 11-30 до 13-00.
Но позже выяснилось, что ребенок отстает от сверстников, которые ходят на занятия два раза в неделю. Начальник управления культуры мэрии Новосибирска Ирина Соловьева письменно подтвердила, что ребенок из многодетной семьи может бесплатно заниматься дважды в неделю. Но, внимание: с 12-15 до 13-00.
«Это же какой абсурд! Получается, ребенок будет каждый раз приходить к середине занятия. Мы пытались выяснить, а где логика? На что получили ответ: довольствуйтесь тем, что вам дали, и молчите», — рассказывает Ирина.
Возмущенным родителям удалось добиться встречи с главой департамента культуры, спорта и молодежной политики, вице-мэром Анной Терешковой. Но результат этой беседы оказался шокирующим.
«Она сказала — это вообще все незаконно и вы больше с этого дня туда не ходите. Вот так грубо прервали образовательный процесс. Но официальной бумаги у нас с подобным распоряжением нет», — возмущается многодетная мать.
В художественной школе родителям неофициально рассказали, что руководство департамента устроило директору разнос и объявило служебное взыскание.
С чем связана подобная позиция муниципалитета, семья понять не может. Родители ссылаются на областной закон № 533, статья 8 которого закрепляет право многодетных семей на бесплатные образовательные услуги. В том числе, под действие этого положения подпадает и работа дополнительных платных образовательных курсов, подчеркивает Ирина Фицай.
Пока никакой реакции на пикет от чиновников не последовало. Редакция направила запрос в муниципалитет с просьбой прояснить позицию мэрии в этой ситуации.