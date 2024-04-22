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Published Сегодня, 05:50

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Updated Сегодня, 05:52

На неделе в Новосибирске похолодает до минусовых температур

На неделе в Новосибирске похолодает до минусовых температур

22 апреля 2024, 05:50
Фото: Изображение Midjourney
После довольно теплого понедельника, 22 апреля, в Новосибирске ощутимо похолодает. Начиная со вторника, 23 апреля, ночью температуры уйдут в «минус», и лишь к выходным преодолеют нулевую отметку.

Днем 23 апреля будет выше +4 градусов. По информации сервисов погоды, пойдет сильный дождь со снегом. За сутки выпадет около 2,6 мм влаги.

Всю неделю будет промозгло, и лишь в пятницу термометры покажут около +10 градусов.

В выходные, 27 и 28 апреля, воздух прогреется до +11…+14 градусов. Обещают солнечную погоду. Но не стоит считать, что теплый фронт закрепится в регионе. Похоже, что погодные качели с нами надолго.

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#Алёна Рогонова#Общество#Новосибирск#Погода#Снег#Дождь#Погода на неделю#Весна
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