На неделе в Новосибирске похолодает до минусовых температур

Posted Сегодня, 05:50
Published Сегодня, 05:50
Modified Сегодня, 05:52
Updated Сегодня, 05:52
Днем 23 апреля будет выше +4 градусов. По информации сервисов погоды, пойдет сильный дождь со снегом. За сутки выпадет около 2,6 мм влаги.
Всю неделю будет промозгло, и лишь в пятницу термометры покажут около +10 градусов.
В выходные, 27 и 28 апреля, воздух прогреется до +11…+14 градусов. Обещают солнечную погоду. Но не стоит считать, что теплый фронт закрепится в регионе. Похоже, что погодные качели с нами надолго.