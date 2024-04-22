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Published Сегодня, 08:55

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Преступника из Северска Томской области задержали в Новосибирске

Обвиняемого в тяжких преступлениях жителя Северска задержали в Новосибирске

22 апреля 2024, 08:55
Фото: 1MI

Преступника из Северска Томской области задержали в Новосибирске

Вымогатель сначала угрожал убийством своему знакомому, а затем похитил его — один из подельников обвиняемого задушил жертву, следует из сообщения Следственного комитета по Томской области.

Жителя города Северск Томской области поймали в Новосибирске: его обвинили в совершенном в еще в 2011 году похищении человека, угрозе убийством и вымогательстве.
Следователи выяснили, что обвиняемый несколько раз обещал своему знакомому убить его. Затем он с двумя подельниками похитил потерпевшего, угрожая при этом огнестрельным оружием. Похитители при этом представились работниками МВД.

На автомобиле жертву привезли в капитальный гараж. После избиений и пыток мужчина подписал расписки о своем несуществующем долге в 15 миллионов рублей. Один из подельников после оформления расписок задушил жертву.

Пытаясь замести следы, организатор жестокого преступления уехал в Новосибирск. Других же участников правоохранительным органам удалось найти и задержать, сейчас они находятся в колонии.

На след главаря банды удалось выйти в апреле 2024 года: оказалось, что все это время он жил в соседнем регионе. На задержание выехали сотрудники специального отряда быстрого реагирования «КОРД» Росгвардии. Злоумышленника доставили в Томск, сейчас он находится в местном СИЗО.

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Видео: 1MI
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