Обвиняемого в тяжких преступлениях жителя Северска задержали в Новосибирске

Жителя города Северск Томской области поймали в Новосибирске: его обвинили в совершенном в еще в 2011 году похищении человека, угрозе убийством и вымогательстве.

Следователи выяснили, что обвиняемый несколько раз обещал своему знакомому убить его. Затем он с двумя подельниками похитил потерпевшего, угрожая при этом огнестрельным оружием. Похитители при этом представились работниками МВД.