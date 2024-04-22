Орешкин: Изменения в экономике дают возможность реализовать себя молодежи

Posted Сегодня, 15:10
Published Сегодня, 15:10
Modified Сегодня, 15:10
Updated Сегодня, 15:10
Издание regnum.ru пишет: в начале обсуждения помощник президента РФ Максим Орешкин отметил, что для молодых предпринимателей в сложившихся условиях в Российской Федерации открывается окно возможностей и именно они могут для всей экономики стать драйвером. По его словам, на данный момент в российской экономике намечается несколько серьезных структурных изменений, каждое из которых предоставляет возможность себя реализовать. Важно, чтобы в предпринимательстве попробовали себя как можно больше молодых людей: в создании, придумывании новой продукции, подходов для завоевания разного рода рынков. Это такая сила, энергетика, которые будут двигать вперед экономику.
Генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич отметил, что сегодня из всех индивидуальных предпринимателей 996 тысяч являются представителями молодого поколения, то есть каждый четвертый. И среди них фиксируется самый большой запрос на информацию и меры государственной поддержки.
Исаевич заявил, что для ответа на запросы молодежи и предоставления ей удобных инструментов для создания своего дела и роста Корпорация МСП с Минэкономразвития, ЦБ, ФНС создали Цифровую платформу МСП.РФ. Ее цель — дать предпринимателю инструменты и навыки, необходимые с момента создания бизнеса до выхода на межрегиональные рынки и рынки дружественных стран. Отдельной задачей, которую Корпорация МСП решала с регионами, было создание единых правил и предоставление одинаковых возможностей для предпринимателей во всех регионах России от Калининграда до Магадана в рамках государственной поддержки. Сегодня 89 регионов предоставляют свои меры поддержки в режиме онлайн.
Генеральный директор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева отметила, что в России происходит изменение запросов бизнеса. Это связано с рядом факторов, включая прошедшую пандемию и санкции против Российской Федерации. По ее словам, многие мировые бренды и компании ушли с российского рынка, но на их место быстро пришли отечественные молодые компании из регионов.
Одним из преимуществ малых предприятий является возможность осуществлять деятельность в широкой географии, отметил председатель общероссийской общественной организации «Деловая Россия» Алексей Репик. По его мнению, там, где крупному бизнесу сложно выйти на рынок из-за определенных преград, открываются возможности для малого бизнеса.