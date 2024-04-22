Орешкин: Изменения в экономике дают возможность реализовать себя молодежи

Издание regnum.ru пишет: в начале обсуждения помощник президента РФ Максим Орешкин отметил, что для молодых предпринимателей в сложившихся условиях в Российской Федерации открывается окно возможностей и именно они могут для всей экономики стать драйвером. По его словам, на данный момент в российской экономике намечается несколько серьезных структурных изменений, каждое из которых предоставляет возможность себя реализовать. Важно, чтобы в предпринимательстве попробовали себя как можно больше молодых людей: в создании, придумывании новой продукции, подходов для завоевания разного рода рынков. Это такая сила, энергетика, которые будут двигать вперед экономику.