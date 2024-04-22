atas.info
ГлавноеВсе новости
atas.info
ГлавноеВсе новости

Posted 22 апреля, 04:51

Published 22 апреля, 04:51

Modified 22 апреля, 04:57

Updated 22 апреля, 04:57

32 млн рублей хотят потратить на ремонт поликлиники в центре Новосибирска

Поликлинику в центре Новосибирска отремонтируют за 32 млн рублей

22 апреля 2024, 04:51
Фото: 1MI

32 млн рублей хотят потратить на ремонт поликлиники в центре Новосибирска

Медицинское учреждение размещается в здании, признанным объектом культурного наследия регионального значения, сейчас идет поиск подрядчика, следует из сообщения на сайте Госзакупок.

В Новосибирске ищут подрядчика для капитального ремонта поликлиники № 20, работающей в здании на пересечении улиц Щетинкина и Советской. Дом постройки конца двадцатых годов прошлого века признан памятником истории и культуры регионального значения.

Из сообщения на сайте Госзакупок следует, что заказчиком капитального ремонта является областное «Управление контрактной системы». Заявки на участие в аукционе по определению подрядчика принимаются до 27 апреля, поликлинику необходимо будет отремонтировать до 31 декабря 2024 года.

Максимальная стоимость контракта — 31,9 миллиона рублей.

В связи с тем, что здание медицинского учреждения является памятником, при выполнении капремонта будущий подрядчик должен руководствоваться Федеральным законом «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации».

Известно, что в период проведения ремонта работа поликлиники приостанавливаться не будет. После окончания ремонта подрядчик должен будет благоустроить и озеленить территорию поликлиники.

Читайте также:
Подросток загадочно исчез в Новосибирске — он нуждается в медпомощиВ 20-й раз прошел «Тотальный диктант» в Новосибирске
#Юрий Фомиченко#Общество
Подпишитесь
Популярное