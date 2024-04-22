Поликлинику в центре Новосибирска отремонтируют за 32 млн рублей

Posted 22 апреля, 04:51
Published 22 апреля, 04:51
Modified 22 апреля, 04:57
Updated 22 апреля, 04:57
В Новосибирске ищут подрядчика для капитального ремонта поликлиники № 20, работающей в здании на пересечении улиц Щетинкина и Советской. Дом постройки конца двадцатых годов прошлого века признан памятником истории и культуры регионального значения.
Из сообщения на сайте Госзакупок следует, что заказчиком капитального ремонта является областное «Управление контрактной системы». Заявки на участие в аукционе по определению подрядчика принимаются до 27 апреля, поликлинику необходимо будет отремонтировать до 31 декабря 2024 года.
Максимальная стоимость контракта — 31,9 миллиона рублей.
В связи с тем, что здание медицинского учреждения является памятником, при выполнении капремонта будущий подрядчик должен руководствоваться Федеральным законом «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации».
Известно, что в период проведения ремонта работа поликлиники приостанавливаться не будет. После окончания ремонта подрядчик должен будет благоустроить и озеленить территорию поликлиники.