Поликлинику в центре Новосибирска отремонтируют за 32 млн рублей

Из сообщения на сайте Госзакупок следует, что заказчиком капитального ремонта является областное «Управление контрактной системы». Заявки на участие в аукционе по определению подрядчика принимаются до 27 апреля, поликлинику необходимо будет отремонтировать до 31 декабря 2024 года.