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32 млн рублей хотят потратить на ремонт поликлиники в центре Новосибирска

Поликлинику в центре Новосибирска отремонтируют за 32 млн рублей

22 апреля 2024, 04:51
Фото: 1MI

32 млн рублей хотят потратить на ремонт поликлиники в центре Новосибирска

Медицинское учреждение размещается в здании, признанным объектом культурного наследия регионального значения, сейчас идет поиск подрядчика, следует из сообщения на сайте Госзакупок.

В Новосибирске ищут подрядчика для капитального ремонта поликлиники № 20, работающей в здании на пересечении улиц Щетинкина и Советской. Дом постройки конца двадцатых годов прошлого века признан памятником истории и культуры регионального значения.

Из сообщения на сайте Госзакупок следует, что заказчиком капитального ремонта является областное «Управление контрактной системы». Заявки на участие в аукционе по определению подрядчика принимаются до 27 апреля, поликлинику необходимо будет отремонтировать до 31 декабря 2024 года.

Максимальная стоимость контракта — 31,9 миллиона рублей.

В связи с тем, что здание медицинского учреждения является памятником, при выполнении капремонта будущий подрядчик должен руководствоваться Федеральным законом «Об объектах культурного наследия народов Российской Федерации».

Известно, что в период проведения ремонта работа поликлиники приостанавливаться не будет. После окончания ремонта подрядчик должен будет благоустроить и озеленить территорию поликлиники.

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